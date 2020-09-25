NBA／後悔已來不及 艾佛森：該跟布萊恩打好關係
湖人傳奇布萊恩已逝世超過半年，曾經的96年選秀同梯艾佛森（Allen Iverson）亦敵亦友，近期透露很後悔當初沒有跟布萊恩建立更緊密的友誼。
艾佛森獲邀上退役球員巴恩斯（Matt Barnes）、傑克森（Stephen Jackson）兩人主持的座談節目，過程中又談到因直升機失事讓籃壇留下萬分遺憾的布萊恩。
艾佛森感嘆當時不懂事，兩人應該英雄惜英雄，很後悔在布萊恩過世前沒有和他有更穩固的關係。
艾佛森、布萊恩在1996年選秀會上，分別以以狀元、13順位之姿加入76人跟湖人，兩人曾在2001年總冠軍賽過招，艾佛森率領的76人該年硬是在布萊恩領軍的湖人手上要到一勝，儘管最後1：4落敗，兩隊以及兩個傳奇的交手早已成為球迷難以忘懷的經典戰役。
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