快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

NBA／後悔已來不及 艾佛森：該跟布萊恩打好關係

聯合新聞網 / 綜合報導
艾佛森(右)與布萊恩。 路透
艾佛森(右)與布萊恩。 路透

湖人傳奇布萊恩已逝世超過半年，曾經的96年選秀同梯艾佛森（Allen Iverson）亦敵亦友，近期透露很後悔當初沒有跟布萊恩建立更緊密的友誼。

艾佛森獲邀上退役球員巴恩斯（Matt Barnes）、傑克森（Stephen Jackson）兩人主持的座談節目，過程中又談到因直升機失事讓籃壇留下萬分遺憾的布萊恩。

艾佛森感嘆當時不懂事，兩人應該英雄惜英雄，很後悔在布萊恩過世前沒有和他有更穩固的關係。

艾佛森、布萊恩在1996年選秀會上，分別以以狀元、13順位之姿加入76人跟湖人，兩人曾在2001年總冠軍賽過招，艾佛森率領的76人該年硬是在布萊恩領軍的湖人手上要到一勝，儘管最後1：4落敗，兩隊以及兩個傳奇的交手早已成為球迷難以忘懷的經典戰役。

直升機

相關新聞

NBA／詹皇戴維斯聯手 湖人碎金3勝1負西決聽牌

NBA季後賽東區賽況 NBA季後賽西區賽況 西區冠軍賽第4戰今日（25號）開打，湖人遭金塊整場頑抗拉鋸，所幸雙星挺身而出，戴維斯（Anthony Davis）力摘34分，詹姆斯（LeBron

早早被聽牌不只是運氣差 塞爾蒂克需要改變兩件事

塞爾蒂克109：112熱火，塞軍輸掉東區決賽非常重要G4，熱火在七戰四勝系列賽暫以3：1領先塞爾蒂克。熱火距晉級總冠軍賽只差一勝，塞軍尚未絕望，但翻身機率渺茫。 過去四年塞軍都是東區前四種子，2

師承羅伊的戰士精神 波特有望成為下個麥葛雷迪

今年季後賽丹佛金塊歷經兩輪的搶七大戰，一路闖進西區決賽舞台，上一場展現強悍的團隊戰力將湖人引以為傲的內線組合壓著打，最終將系列賽扳成1比2落後。 季後賽一路走來，金塊雙核心穆雷(Jamal Mu

NBA／後悔已來不及 艾佛森：該跟布萊恩打好關係

湖人傳奇布萊恩已逝世超過半年，曾經的96年選秀同梯艾佛森（Allen Iverson）亦敵亦友，近期透露很後悔當初沒有跟布萊恩建立更緊密的友誼。 艾佛森獲邀上退役球員巴恩斯（Matt Barne

NBA／詹皇察「眉」觀色 預見戴維斯求勝意志

西冠第2戰投進石破天驚的絕殺拯救湖人，戴維斯（Anthony Davis）今天（25號）在系列賽第4戰再度挺身而出，狂飆全隊最高34分率隊取得聽牌勝。 詹姆斯（LeBron James）對於身邊

NBA／穆雷大拉杆空中挺腰上籃 格林直呼有喬丹味道

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）今年季後賽一戰成名，不但超遠三分長射成為招牌，他切入攻擊籃框手段更是刁鑽無比，過去就曾笑過1手360轉身上籃，今天（25號）對湖人比賽，他又作出大拉杆空中挺腰上

NBA／熱火赫洛一戰成名 球衣銷量竄升聯盟第一

熱火菜鳥赫洛（Tyler Herro）經過37分紀錄之夜，球衣銷量一夕竄升至第一名。 熱火昨日對塞爾蒂克東冠第4戰，陣中小將赫洛跳出來扮演贏球關鍵功臣，全場21投14中，三分球10投5中豪取37

NBA／首度先發就繳雙十 詹皇讚哈沃德是野獸

從對火箭系列戰被解封出關，首戰就扮演X因子角色，成功牽制約柯奇（Nikola Jokic），當時就有傳聞指出哈沃德（Dwight Howard）可望被升為先發，但他接下來2戰卻深陷犯規麻煩，直到今天（

NBA／湖人雙星罰球抵金塊全隊 馬龍也要走適當管道申訴

主帥佛蓋爾（Frank Vogel）日前指出，湖人將尋求適當申訴管道向聯盟反應哨音偏少狀況，今天（25號）的西冠第4戰上，紫金軍團在罰球次數上就力壓金塊，以35次贏過對手23次，終場也以114比108

NBA／左腕傷勢不影響出賽 阿德巴約拚助熱火關門

前場比賽也就是東區冠軍賽第4戰，與塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）糾纏在一塊時，熱火長人阿德巴約（Bam Adebayo）不慎弄傷左腕。 主帥史波史特拉（Erik Spoelstr

NBA／末節主動請纓防守穆雷 詹姆斯：我想接受挑戰

洛杉磯湖人與丹佛金塊隊的西區冠軍賽第四戰，金塊今天在後衛穆雷（Jamal Murray）全場猛轟32分領軍下一路與湖人糾...

NBA／復賽場上收音無干擾 賈奈特坦言自己會被狂消音

NBA隔離復賽由於缺少現場觀眾鼓譟，一度連總裁席佛（Adam Silver）都坦承，可能要借助科技之力來掩蓋球員出口成「髒」，讓球賽內容維持老少咸宜。 不論是後製或現場播放音樂與罐頭音效奏效，好

熱門新聞

NBA／詹皇戴維斯聯手 湖人碎金3勝1負西決聽牌

MLB／紅襪輸球出怪招 林子偉以投手初登板1局丟3分

早早被聽牌不只是運氣差 塞爾蒂克需要改變兩件事

NBA／非裔女遭警槍殺案偵結 詹皇怒嗆僅牆壁得到公道

NBA／快艇爆冷提前出局 20年鐵粉打賭輸被迫換挺湖人

NBA／擁馬刺制服組經歷 老鷹挖角林書豪昔日戰友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。