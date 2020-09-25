NBA／熱火赫洛一戰成名 球衣銷量竄升聯盟第一
熱火菜鳥赫洛（Tyler Herro）經過37分紀錄之夜，球衣銷量一夕竄升至第一名。
熱火昨日對塞爾蒂克東冠第4戰，陣中小將赫洛跳出來扮演贏球關鍵功臣，全場21投14中，三分球10投5中豪取37分，完全不顯生澀，帶領熱火拿下天王山之戰，賽後圈粉許多球迷。
根據Action Network記者羅弗爾（Darren Rovell）指出，赫洛的球衣在NBA商店以及電商公司Fanatics旗下網路平台直衝銷量第一，一夕成為聯盟當紅炸子雞。
Best selling NBA player today on @fanatics and their network of sites including @NBASTORE. pic.twitter.com/PTYLCwJQ6h— Darren Rovell (@darrenrovell) September 24, 2020
就連熱火老大哥巴特勒（Jimmy Butler）也變成鐵粉，直接在泡泡聯盟內拿出私藏的赫洛高中時期球衣，讓大家羨慕到不行。
Administrative decision: we've switched the calendar up. Today is #TylerTuesday.@raf_tyler - Whitnall High School c/o of '18 pic.twitter.com/UnxQWIEEx8— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 24, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言