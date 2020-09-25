NBA／熱火赫洛一戰成名 球衣銷量竄升聯盟第一

湖人傳奇布萊恩已逝世超過半年，曾經的96年選秀同梯艾佛森（Allen Iverson）亦敵亦友，近期透露很後悔當初沒有跟布萊恩建立更緊密的友誼。 艾佛森獲邀上退役球員巴恩斯（Matt Barne

2020-09-25 16:38