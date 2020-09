NBA／熱火赫洛一戰成名 球衣銷量竄升聯盟第一

熱火菜鳥赫洛(Tyler Herro)經過37分紀錄之夜,球衣銷量一夕竄升至第一名。

熱火昨日對塞爾蒂克東冠第4戰,陣中小將赫洛跳出來扮演贏球關鍵功臣,全場21投14中,三分球10投5中豪取37分,完全不顯生澀,帶領熱火拿下天王山之戰,賽後圈粉許多球迷。

根據Action Network記者羅弗爾(Darren Rovell)指出,赫洛的球衣在NBA商店以及電商公司Fanatics旗下網路平台直衝銷量第一,一夕成為聯盟當紅炸子雞。

