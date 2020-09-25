NBA／末節主動請纓防守穆雷 詹姆斯：我想接受挑戰

洛杉磯湖人與丹佛金塊隊的西區冠軍賽第四戰，金塊今天在後衛穆雷（Jamal Murray）全場猛轟32分領軍下一路與湖人糾纏，不過在末節詹姆斯（LeBron James）主動請纓防守穆雷，幫助湖人守住勝利，系列賽取得3：1聽牌優勢。

身為今年季後賽手感最火燙的球員，穆雷在今天出戰湖人的比賽中再度繳出32分、8助攻的亮眼數據，其中還有一次閃過詹姆斯封阻的高難度空中挺腰上籃，成為本場比賽最精采的一球。

而為了壓制穆雷帶起的反撲攻勢，詹姆斯在末節更主動請纓防守穆雷，讓穆雷在比賽最後四分鐘僅靠著罰球拿下4分，澆熄了金塊最後的反撲氣燄，詹姆斯本場比賽不僅有優異的防守表現，個人也貢獻26分、9籃板、8助攻的全能數據，加上戴維斯（Anthony Davis）也有34分進帳，湖人全隊共6人得分來到雙位數。

談到在比賽最後階段與穆雷的對位，詹姆斯說：「他是一名出色的球員，也是目前園區四隊中狀態最火熱的人，我想要接受挑戰，我所做的就是利用身高優勢與運動能力，還有打得更聰明一點。」

穆雷在今年季後賽期間的火燙手感，已迫使不少球隊派出陣中防守大鎖來看防他，談到今天與詹姆斯的對位，他說：「我面對詹姆斯時所做的，就跟面對朗多（Rajon Rondo）、卡盧索（Alex Caruso）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）或是雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）時一樣，我很感謝他能尊重我，但我們必須贏得比賽。」