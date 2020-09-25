師承羅伊的戰士精神 波特璀璨未來正要展開

今年季後賽丹佛金塊歷經兩輪的搶七大戰，一路闖進西區決賽舞台，上一場展現強悍的團隊戰力將湖人引以為傲的內線組合壓著打，最終將系列賽扳成1比2落後。

季後賽一路走來，金塊雙核心穆雷(Jamal Murray)、約柯奇(Nikola Jokic)精湛且關鍵的攻守表現自然不用多說。除了兩大招牌挾帶的光芒外，這次泡泡圈復賽讓外界驚豔的還有小將波特(Michael Porter Jr.)的崛起。

波特在封關前的季中即有過不俗表現，然而經歷賽季近5個月的停擺，波特沒有荒廢身手，反而將狀態調整至巔峰。從復賽起的第一場比賽，對熱火拿下11分，第二場就繳出生涯新高的37分12籃板，第三、四場接連摘下30分15籃板，27分12籃板，同時命中率超過60%，成為復賽之初聯盟中最搶眼的球員之一，彷彿讓人看見昔日全美前三高中生的背影。

令人心碎的生涯轉折 成為波特日後養分

說起波特踏進聯盟前的轉折，要從他的高中教練羅伊(Brandon Roy)說起。羅伊在2016年回到家鄉西雅圖的奈森海爾高中任教。羅伊帶領這間默默無聞的小學校，從陪打、墊底的小學校等級，一舉躍昇為29勝0敗的州冠軍球隊，其中球隊的靈魂人物，便是全美知名高中明星球員的轉學生波特。

羅伊沒有埋沒波特身高6呎10吋高大卻擁有小前鋒機動性的天才身手，在羅伊的調教下，並沒有一昧要求波特強打內線，讓他自由在擅長的位置發展，也讓世人看見波特及身材、外線手感，持球技術、協調性於一身的優異的綜合體，並被認定是擁有NBA ready的條件，過水大學一年便能上得了台的即戰力。

羅伊對得意門生有著高度評價，對於他的身體條件、出色投籃手感，以及不亞於他對於追求勝利的執著，羅伊十分看好將來波特在NBA舞台上代表著羅伊曼巴精神去發光發熱。

波特的高中教練是前拓荒者名將羅伊(左)，他是NBA中有名的鬥士，他也把勇於挑戰的精神傳承給波特。 歐新社資料照片

然而NCAA萬所矚目的初登板卻成為他讓密蘇里大學心碎的一幕，開賽不過僅兩分多鐘便摔傷背部，必須進行椎間盤手術，使得波特期待著的大一賽季就這麼在一片譁然中報銷。這次的重傷改變了他往後的籃球之路，從健康狀態下，幾乎無懸念的狀元人選，變成各家球探深怕踩到的地雷股之一。

波特身上光環盡失，面對復建，及心理層面強化、建立的過程，身心飽受煎熬。這一切宛如師父羅伊當年以不被看好的大齡新秀，成為拓荒者核心、聯盟球星，最後卻快速殞落得像極了流星般的生涯。不免令人擔憂、感慨一位才華洋溢、充滿前景的年輕人是否就要這樣黯然地消失在聯盟快速變遷的洪流中。

最終丹佛金塊在2018年選秀會用首輪第14順位，賭在身價一路滑落到樂透區尾巴的波特身上。放眼未來的金塊球團願讓波特慢慢的養傷、調整，在訓練團隊的照料，及波特強韌的心態支撐下，助他克服過程中不如預期的傷勢復原。過去羅伊沒有半月軟骨依舊在NBA奮戰，同樣的求勝意志激勵波特要將師父未竟的籃球夢帶到聯盟殿堂。

金塊願意在第14順位選擇受了重傷的波特，基本上就是想賭點手氣，經過了兩個球季的等待之後，證明金塊當初是慧眼識英雄。 2018-19 Panini 球員卡

然而經過兩年的等待，正當世人逐漸淡忘這小夥子當年令人震撼的天賦之際，金塊球團終於在本季迎來這筆高風險投資所帶來的美好果實。

生涯首次季後賽 波特霸氣外露好身手

除了復賽在例行賽的搶眼表現，讓人重新注意到波特之外，生涯頭一遭打季後賽的他更是初生之犢不畏虎。首輪面對爵士的七場大戰，場均25.9分鐘，繳出12分7籃板，附帶38.4%的三分球命中率。

次輪對上媒體風向一面倒向快艇的系列賽中，波特持續展現他過人的膽識與求勝意志，雖然在搶七大戰中被封鎖，整個系列平均為22.9分鐘，拿下10.1分6.9籃板，兩分、三分球命中率下滑至38%、32%。

但可以想見，因為他的好表現備受肯定，讓快艇不得不祭出針對性防守去降低他不斷錯位取分的破壞力。其中對決快艇的系列賽關鍵第五場，於最後1分11秒含致命三分球在內包辦7分，比快艇全隊的5分還要更多，最終也幫助球隊開啟驚人氣勢的逆轉三連勝而闖進西區冠軍賽。

像快艇前鋒雷納德(右)這樣的超級球星，大概也沒想到自己的衛冕冠軍之路會栽在波特(左)手裏。 美聯社

在現今的人員配置中，金塊用葛蘭特(Jerami Grant)主打先發大前鋒，經驗尚嫩的波特，則從板凳席出發，即便他不會是主攻與多數持球選項，波特仍為球隊注入充沛的替補攻堅能量，多次看到他即便在進攻時間快到點的情況下，也能成功拆炸彈取分，凸顯他身為進攻終結者的可能。

波特雖然在防守端由於重心偏高容易被過，站位的選擇判斷也仍生澀，不過得肯定他衝搶的拚勁，以及轉換快攻中持續奔跑去掌握進攻籃板二波取分。半場系統戰中，他也樂於空手跑動以獲得籃底錯位得分的機會創造。

由於他6呎10吋打到小前鋒對位上的優勢，加上他的跳投點高，常常面對防守者不需要過多的腳步試探與盤球，不講理的就是一記翻身後仰，或是在你面前旱地拔蔥送上遙遠的三分球祝福。即使是在西區冠軍賽的高張力下，面臨詹皇的一對一防守，波特依舊毫不畏懼的能在詹皇面前直接躍起跳投破網得分。

氣勢高昂的金塊若能持續第三戰對於湖人內線輪替鎮壓有術的策略，並且能在團隊籃板上掌握優勢的話，相信韌性十足的金塊絕對有能耐與湖人拚到最後。

無法掩蓋的天賦 波特未來大有可為

看見波特屢次的旱地拔蔥跳投，著實過癮，不禁令人聯想起同樣有背傷病史卻同時擁有致命跳投本色的麥葛雷迪。遙想那個「東麥西柯」的年代，麥葛雷迪強大的得分爆發力與無人能擋的得分手段，雖然波特的身手還距離非常遠，但是他所擁有的天賦，關鍵時刻毫不手軟的膽識，足以讓他的存在成為不可忽略的一股嶄新力量。新秀首年便一路汲取到西區冠軍賽的經驗，都將成為波特往後更加茁壯的養分。

如果波特(右)能發展成為如麥葛雷迪(左)一般身手的球星，金塊未來實在是充滿希望！ 2019-20 Panini 球員卡

波特的生涯起步歷經重大轉折來得晚了些，但掩飾不了年僅22歲的他，身上充滿的天才潛能。帶著師出羅伊戰士的籃球觀念與拚戰精神，波特只要維持健康，他的未來必定大有可為。

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