早早被聽牌不只是運氣差 塞爾蒂克需要改變兩件事

塞爾蒂克109：112熱火，塞軍輸掉東區決賽非常重要G4，熱火在七戰四勝系列賽暫以3：1領先塞爾蒂克。熱火距晉級總冠軍賽只差一勝，塞軍尚未絕望，但翻身機率渺茫。

過去四年塞軍都是東區前四種子，2017年還以53勝搶下東區例行賽第一，但經過三年季後賽歷練和經驗累積，塞軍始終未能邁向顛峰，摘下東冠。今年塞軍好不容易迎來泰托姆、布朗兩名年輕前鋒的生涯顛峰，泰托姆季後賽場均25.5分，布朗場均21.1分，兩大主要得分殺器兩翼齊飛，足以摧毀任何對手，搭配主控華克19.9分，史馬特14.3分，塞爾蒂克有三名至少場均20分得分手，傲視聯盟。

全能後衛+最頂尖防守球員史馬特能對位四個防守位置，塞軍還有一群快樂防守苦工，塞爾蒂克有足夠實力、天賦和攻防武器可以面對各種不同對手。

華克夠穩健，掌控節奏一流，史馬特今年球季不但三分外線更犀利，得分爆發力也達生涯最顛峰，這兩名球員雖然不是季後賽老馬，但經驗足夠節奏清楚，精神面和帶領球隊都有相當水準。

但塞軍季後賽第二輪還是被暴龍逼到搶七才勉強驚險過關，東決面對熱火又陷入1：3落後，再輸一場就要被淘汰。

塞爾蒂克陣容非常完整，球員充滿天賦，防守上也很盡責，但在季後賽卻打得跌跌撞撞。 美聯社

許多人都會納悶：塞爾蒂克究竟還少了什麼，一個統治力更強大個子，一個能落位背框的戰術策應點，或是一個擅長改變比賽節奏的最佳第六人？

塞軍有評價極高年輕出色教練史蒂文斯，過去三年都是東區前四種子，泰托姆、布朗今年都成長為場均20分以上球員，史馬特也正走在最佳防守球員路上，加上狀況不俗、負責掌控節奏領袖球星華克，今年應該是塞爾蒂克重建六年來戰力最完整一季。

但熱火出色團隊防守和成熟度，還是讓塞軍看起來有點嫩，那種嫩和不確定性可能跟年紀無關，跟球星球技能力無關，也跟教練用兵、調度、見招拆招能力無關。

熱火在團隊攻防上顯得是比塞爾蒂克更為成熟。 美聯社

塞爾蒂克還有兩個小缺陷需要克服

第一、塞軍不能變成「跳投大隊」

除了基本突破、挑戰籃框、攻擊禁區，塞爾蒂克仗著過人天賦和身手，最常用跳投終結進攻。泰托姆、布朗、華克、史馬特都處於生涯跳投、手感最顛峰，小前鋒海瓦德也擅長跳投，兩名矮個板凳大前鋒奧傑萊、威廉斯也是靠跳投做為主要得分武器。

跳投很難保持全場穩定手感，關鍵球更需要過人手氣和直接。塞爾蒂克進攻端一旦太多跳投，盲目信任自己投籃手感和手氣，季後賽或關鍵球很容易遇上「當機」狀況。

塞爾蒂克團隊太倚賴跳投做為進攻武器，讓熱火在防守上較能做出預判，而綠衫軍球員一旦手感不佳，很可能在關鍵時刻出現當機情況。 美聯社

第二、泰托姆落位背框能力，必須成為進攻習慣和戰略牽制武器

泰托姆現在打得就像球星，狀況好時無人能擋，見佛殺佛，他的急停跳投、三分球、突破攻擊禁區都非常犀利，一對一單打能力更加出色。但泰托姆的隊友需要他能落位、持球、背框，產生不同牽制力和戰略變化，就像當年湖人後衛布萊恩一樣，這才是塞爾蒂克進攻、打法、體系可以變得更完整主因。

塞爾蒂克現在陣中沒有一個人能背框、持球、吸引包夾，成為塞軍戰略點和牽制點，其中能力最好，最有牽制力的就是泰托姆。

泰托姆必須更懂得比賽，更理解團隊，打出更成熟洗練球路，同時更習慣落位、持球、單打，同時產生戰術牽制力，只有這樣的調整和改變，塞爾蒂克才能成為一支更成熟穩定，攻防更有效率的球隊。

塞爾蒂克需要當家球星泰托姆(左)做更多背框單打來給熱火製造犯規麻煩，也能幫助隊友有更好的出手機會。 美聯社

跳投大隊當然也能贏球或贏得總冠軍，但需要相當時間和更多運氣。塞爾蒂克如果能馬上改善這兩個點和有效調整打法，或許他們有機會把戰線延長到「搶七」決一生死。