NBA／上半場一分未得 泰托姆：我打得不像我自己

波士頓塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum），在今天與邁阿密熱火的東區冠軍賽第四戰上半場打完一分未得，下半場雖然他趕進度拿下28分，但終場綠衫軍仍是以3分差距吞下敗仗，讓熱火搶先聽牌，對於上半場進攻熄火，泰托姆也坦言無法接受這種不像自己的表現。

今年季後賽表現搶眼、平均每場比賽能拿下至少25分的泰托姆，今天上半場6次出手全數落空，雖然仍有7籃板3助攻的貢獻，但在缺少他的火力支援下綠衫軍也因此陷入苦戰。

儘管下半場泰托姆手感回溫兩節合計拿下28分，也是塞爾蒂克今天全隊最高分，但賽後他仍直言上半場的表現完全不能接受，「我打得不夠積極，上半場一分未得，這是不能被接受的，所以我必須做得更好。」

泰托姆表示，在這種晉級關鍵戰中發生熄火的狀況是他始料未及，上半場的表現也完全不像他自己，「我沒有什麼要解釋，簡單的說就是我們必須打得更好，我們都知道問題在哪，必須從一開始就全力以赴，在這點上我必須承擔更多責備。」

塞爾蒂克教練史蒂文斯（Brad Stevens）也不忘為子弟兵緩頰，「這就是籃球，我不想過分簡化，但每個人都會遇到這樣無法適應的夜晚，直到你找到突破口，或是說至少優秀的球員都能做到這點，他們會重新調整，然後進入另外一種狀態。今天泰托姆下半場更有自信和侵略性，儘管他上半場還在找籃框，但通常偉大的球員只需要進一、兩球就能重拾信心。」