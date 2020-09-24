NBA／隨身攜帶筆記本 熱火赫洛盼帶巴特勒進冠軍賽

邁阿密熱火20歲射手赫洛（Tyler Herro）在今天與波士頓塞爾蒂克的東區冠軍賽第四戰替補上陣拿下37分，其中在第四節拿下17分，幫助熱火以3：1搶先聽牌，賽後赫洛也透露其實自己會隨身攜帶一本小筆記本，這幫助他更容易鎖定比賽目標與集中精神。

在去年選秀會上首輪第13順位被熱火選入的赫洛，菜鳥球季就有平均13.5分4.1籃板2.2助攻的亮眼數據，並獲選年度新秀第二隊，季後賽他的數據又提升到14.8分5.7籃板4助攻。

在今天寫下個人季後賽生涯新高得分後，赫洛就表示希望為球隊老大哥巴特勒（Jimmy Butler）而戰，「我想為他贏得比賽，因為他之前從未進入過總冠軍賽，在我來到邁阿密後他就像我的哥哥般照顧我，我也知道贏球對他來說有什麼意義，所以我希望幫助他。」

ESPN也報導，赫洛在平時就習慣隨身攜帶一本紅色的小筆記本，當腦中湧現對於籃球的任何想法時，就隨時把它記錄下來，希望讓自己變得更好，他說：「這本筆記本可以幫助我更容易鎖定目標，以及集中注意力。」

而今年分區決賽中包括赫洛在內，共有四名球員來自肯塔基大學，另外三人為熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、金塊穆雷（Jamal Murray）與湖人戴維斯（Anthony Davis），其中早赫洛兩年進入NBA的隊友阿德巴約就透露，在去年的選秀會前自己就一直說服熱火總裁萊里（Pat Riley）選擇赫洛。