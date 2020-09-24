綠葉球員大比拼 西區冠軍賽出現三大新要角！

西區冠軍戰打到第三戰，金塊拿下該有的一勝，將系列賽追到一場落後，不過，這場比賽從金塊大幅領先，到湖人在第四節打出翻盤氣勢的過程當中，關鍵要角卻不是雙方的核心球員。而兩隊的綠葉配角輪番跳出來擔綱主役，也讓接下來的比賽更有看頭。

第三戰開賽前，金塊就被看好能扳回一城。主要原因有三，一是金塊已經在G2證明自己有能力把湖人逼到牆角，二是湖人G2的勝出實在是靠了點運氣，三是過去這一個月的金塊一旦背負了輸不得的壓力，就有能量演出更強的反撲。金塊也確實一開始就打出了氣勢，後來更不斷地把差距拉到20分開外，勝利原本看來是十拿九穩。

而金塊能夠先聲奪人的原因，並不是單靠隊上的主力雙星。這場比賽的第一綠葉，絕對非格蘭特（Jerami Grant）莫屬。這場比賽他拿下個人生涯季後賽單場新高紀錄的26分，只差全隊最高的穆雷（Jamal Murray）兩分，在其他兩名先發的米爾賽普（Paul Millsap）和哈里斯（Gary Harris）表現持續不振的情況下，多出格蘭特這個第三得分點，適時補足了球隊進攻火力不平均的缺口。

金塊中鋒約柯奇(左)和後衛穆雷(右)雖然一直保持相當火熱的手感，但對付湖人這樣等級的球隊只靠他們兩人卻還是遠遠不夠。 美聯社

能打上大前鋒的格蘭特原本就有不錯的進攻能力，外線三分也有一手，連兩季有接近四成的命中率。上季剛在雷霆創下生涯新高表現的他（13.6分/5.2籃板/1.3阻攻），來到金塊雖然因為失去先發位置，造成攻守數據下修，但格蘭特打替補依舊有水準以上的表現，例行賽也曾單場轟下29分。而到了季後賽，格蘭特從對爵士G4開始成為不動先發。

能夠拉上先發，總教練馬龍（Michael Malone）需要的還是格蘭特的防守能力，即使他在第三戰驚喜地為球隊挹注了額外的進攻能量，但賽後馬龍依舊強調格蘭特在防守湖人雙星上的貢獻。

而金塊的另一綠葉則是拿下14分的莫里斯（Monte Morris），第三戰球隊板凳就看他的表現，光芒也壓過最近鋒頭甚健的小波特（Michael Porter Jr.）。例行賽場均9分的莫里斯，在今年季後賽第二度衝上14分。上一次是在第一戰打敗爵士的時候，但那場比賽他打了快30分鐘，不比這次只打了20分鐘的拿分效率。

小將莫里斯(右二)本身潛力其實不錯，若是能像隊友小波特一樣強化信心，打得更積極一點，相信會對金塊有很大的幫助。 美聯社

莫里斯是在2017年第二輪的第51順位被選進金塊，這名低順位的三年級生一開始只能簽下雙向合約，第一年只能在發展聯盟（G League）磨鍊，但第二年就打滿全季82場比賽，今年也同樣全勤出賽，成為重要的後場替補。

雖然金塊這兩名角色球員在G3打出了驚喜，成功幫助球隊獲勝，但兩人卻同時在湖人追分的危急關頭斷線。其中莫里斯在上半場就和穆雷一樣拿下了12分，讓金塊在半場結束後領先對手十分，但下半場莫里斯就只再得兩分而已。

格蘭特也是一樣，在第四節剩下六分鐘，湖人追到只差3分時，他雖然仍有一記正面打板的得分演出，稍稍穩住了局勢，但當湖人在比賽最後兩分鐘又瘋狂進逼到4分差之際，格蘭特沒能再有更多的進攻輸出。若不是穆雷接管比賽，個人連投帶助攻為金塊拉起一波八比零的攻勢，這場比賽很可能會被湖人反超逆轉。

至於湖人這頭的驚奇綠葉，則是替補的老將朗多（Rajon Rondo），他也是湖人之所以能在第四節打出大復活戲碼的火車頭，差一點就讓金塊陰溝裡翻船。朗多全場傳出8次助攻，相較湖人兩名先發後衛加起來只有兩次，後場指揮的鋒頭全被這位老球星給搶走。而朗多最驚奇的演出，就是在第四節兩度突襲式地防守穆雷得手，抄截成功之後讓詹姆斯（LeBron James）輕鬆快攻取分。

老將朗多(左二)過去不論在哪一支球隊，總是能替球隊帶來不少驚奇，現在即使擔任湖人隊的替補後衛也不例外！ 美聯社

這兩次抄截，正是朗多大賽經驗的展現，他在協防及對位穆雷的時候，讓對手主將連續發生要命失誤。第四節一開始，湖人還落後20分，但就在這一波朗多的防守演出之後，湖人已經追到只差6分。強大的追趕力道，確實一度讓金塊喘不過氣來。

除了朗多之外，湖人的其他綠葉在這場比賽並沒有太多關鍵表現，不過湖人替補陣容在這場比賽的發揮，整體來說要比金塊平均。一共五人上場，人人都有得分紀錄，不像金塊以四人入替，只有三人得分。雙方在這一點上的差距，也有可能在接下來的系列賽持續發酵。

面對第四戰，也許會有不少人期待再度看到金塊陷入1比3落後的局面，然後因為背水一戰而激發出不可思議的求生潛能。只是金塊若真的給自己挖了個這樣的大洞，他們實在很難連續三次演出絕地逆襲。

想要在G4搶勝，金塊不能只靠雙星獨力供電，他們的綠葉球員和板凳陣容得要持續發揮才行。若是讓人手充裕的湖人打出均衡的表現，替補能量不足的金塊，在體能上吃虧的對戰劣勢就會更被突顯，一旦關鍵攻堅的主力被消耗殆盡，到時就只能目送湖人晉級。

當然，西冠的最終勝負不會是由綠葉決定。畢竟兩隊各擁雙核，隊上主力若不發揮是萬難贏球，就算是綠葉稱職演出，單一比賽的決勝關鍵仍是落在雙方四星的攻防比拼上。然而，看到這些綠葉跳出來搶鏡的驚喜，確實讓球賽更有意思。而兩隊在綠葉球員上的較勁比拼，也會為比賽的過程及結果投入不一樣的元素。