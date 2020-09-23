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NBA／喬丹跨足賽車運動 要當NASCAR新車隊老闆

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）將迎來另一個巨大挑戰：成立一支全美房車改裝賽（NASCAR）新車隊，以讓NASCAR更具包容性。 美聯社
NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）將迎來另一個巨大挑戰：成立一支全美房車改裝賽（NASCAR）新車隊，以讓NASCAR更具包容性。 美聯社

NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）將迎來另一個巨大挑戰：成立一支全美房車改裝賽（NASCAR）新車隊，以讓NASCAR更具包容性。

他21日宣布與NASCAR超級巨星哈姆林（Denny Hamlin）合作成立一支新車隊，並招募華勒斯（Bubba Wallace）為車手。

華勒斯是NASCAR頂級盃的唯一非裔車手，今年夏天，他當時所屬的車隊Richard Petty Motorsports工作人員在阿拉巴馬州Talladega Superspeedway賽場分配給華勒斯的停車位發現絞索，讓他的名字一夕間全美聞名。

聯邦調查局以疑似仇恨犯罪展開調查，但後來宣布該絞索去年10月之後就被吊在那裡，早於華萊士被分配到停車位的時間。

喬丹是NBA夏洛特黃蜂隊的老闆。他在宣布組建車隊的聲明中沒有提及這一事件；但他提到這項運動更具包容性的最新步驟。

他在聲明中說：「歷史上NASCAR一直在努力做到多元化，但非裔老闆太少。」

NASCAR於6月下令在官方賽事和賽道場地上禁止懸掛邦聯旗幟。

喬丹在聲明中指出，「隨著NASCAR不斷發展和擁抱社會變革，目前的時機似乎十分完美。除了我最近為打擊系統種族主義所做的承諾和捐款外，我也認為這是一次教育新觀眾並為競速的非裔車手提供更多機遇的機會。」

他說：「我一直都是NASCAR粉絲。」他補充說，當他幼小還在北卡羅來納州長長時，他的父母會帶他和兄弟姐妹去看賽車。

哈姆林將持有新車隊少數股權，並繼續擔任Joe Gibbs Racing車隊的11號車手。他說，為這支尚未成名的車隊擔任車手是明智的選擇。

華勒斯推文說，這是「千載難逢的機會」，並補充說，他「為展開這場冒險感到非常興奮」。

NASCAR也發表聲明表示：「我們很自豪地歡迎喬丹加入NASCAR大家庭，並期待看到喬丹、哈姆林和華勒斯在2021年加入競爭。」

華勒斯本月初宣布與Richard Petty Motorsports車隊分道揚鑣。

喬丹 NBA 黃蜂

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