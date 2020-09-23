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NBA／穆雷肘擊吞惡意犯規 詹姆斯：他不是故意

中央社 / 台北23日電
金塊後衛穆雷在第三節因右肘擊中洛杉磯湖人隊球星詹姆斯的下巴，讓他領到一次一級惡意犯規。 美聯社
金塊後衛穆雷在第三節因右肘擊中洛杉磯湖人隊球星詹姆斯的下巴，讓他領到一次一級惡意犯規。 美聯社

丹佛金塊後衛穆雷今天在NBA西區決賽第3節，因右肘擊中洛杉磯湖人隊球星詹姆斯的下巴，讓他領到一次一級惡意犯規，賽後詹姆斯大器地表示：「我認為他不是故意的。」

賽前在NBA美國職籃西部決賽陷入0比2落後的金塊，今天靠著穆雷（Jamal Murray）在第4節飆進2顆超高難度三分球、獨拿10分帶領下，終場114比106擊敗西部頭號種子湖人，系列賽勝場開張。

穆雷今天攻下全隊最高的28分，另有12助攻與8個籃板，他全場三分球8投中4，包括在第4節命中2記關鍵三分球。

不過比賽中發生一段插曲，就是穆雷因手肘打中詹姆斯下巴，讓他領到一次一級惡意犯規。

第3節開賽短短2分鐘，湖人一哥詹姆斯（LeBronJames）在進行掩護時，雙手和穆雷糾纏在一起，穆雷在擺脫對方時右肘撞上對方，詹姆斯也立刻倒地。

賽後詹姆斯被問到事發當下，他表示那是個高位掩護，接著就被擊中：「我不在乎那是一級還是二級惡意犯規，我不希望他因此退場，因為我喜歡競爭和對抗的感覺。」

詹姆斯強調，他不認為那是刻意的，「我不知道他是怎麼想的，不過我覺得他不是故意的」。

詹姆斯 湖人 金塊

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