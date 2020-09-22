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NBA／高管票選25歲以下核心 唐西奇擊敗泰托姆全票當選

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
美媒邀請15位球團高管人員，針對25歲以下年輕球員進行建隊核心的票選，獨行俠唐西奇(右)獲得全票支持。 法新社
美媒邀請15位球團高管人員，針對25歲以下年輕球員進行建隊核心的票選，獨行俠唐西奇(右)獲得全票支持。 法新社

美國籃球媒體「Hoops Hype」在今天邀請來聯盟15位球團高管人員，針對25歲以下年輕球員進行建隊核心的票選，其中上賽季新人王、本賽季入選年度第一隊的達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）以百分之百支持度擊敗了波士頓塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、鳳凰城太陽布克（Devin Booker）等人居冠。

「Hoops Hype」近來邀請了聯盟中15位管理階層人員，包括4位總管、6位高管和5位球探，進行25歲年輕建隊核心球員的票選，其中獨行俠唐西奇以百分之百的支持度居首位，泰托姆支持率百分之64、布克百分之25.3、灰熊莫蘭特（Ja Morant）百分之18.7、爵士米歇爾（Donovan Mitchell）、熱火阿德巴約（Bam Adebayo）則以百分之16並列第五名。

其中一位球探提到，唐西奇是一名能夠成為優秀領導控球者的球員，「他不僅有優異的得分能力，還有高水準且正確的心理素質，並且非常的聰明，在任何地方他都是一名贏家，且也可能成為這個聯盟的贏家。」

至於今年在季後賽表現亮眼的泰托姆，則是被認為將超越快艇明星前鋒喬治（Paul George）成為聯盟最好的雙向球員之一，「他能夠進攻籃框、投三分球、運球，還能防守對方最好的側翼球員。」

在這份排行百中較令人意外的是鵜鶘威廉森（Zion Williamson）僅獲得百分之13.6的支持度，與季後賽表現搶眼的金塊穆雷（Jamal Murray）並列第7名，「新狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）更只有獲得百分之1.3的支持率，老鷹後衛楊恩（Trae Young）則是一票未得。 

泰托姆 唐西奇 獨行俠

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