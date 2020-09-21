NBA／送致勝助攻 朗多：和每個人都對到眼

湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天西區決賽第2戰的驚天一擊，助隊以105：103絕殺金塊隊，系列賽取得2：0領先，傳出致勝助攻的後衛朗多（Rajon Rondo）最後2.1秒上陣馬上建功，單場9助攻也是全場最高。

替補出賽21分鐘的朗多透露，準備發球時，他和場上另外4個隊友都有對上眼，「我第一個是看到凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的後門，但沒機會，再來是格林（Danny Green）的後門，也沒有。」

「我和詹姆斯（LeBron James）也對到眼，但他沒動位，之後我就看到戴維斯到外圍，我試著第一時間將球送到他手上。」朗多補充說，當時約柯奇（Nikola Jokic）就在面前干擾傳球，所以無法用高吊傳球，不過地板球順利交到戴維斯手中，今年入選年度第一隊的隊友也完成絕殺一擊。

包括朗多和約柯奇都認證，戴維斯是聯盟最佳進攻武器，他西區決賽兩戰的平均表現是場均34分，命中率5成23，三分球命中率達4成29，罰球線也有8成64表現。