聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／送致勝助攻 朗多：和每個人都對到眼
湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天西區決賽第2戰的驚天一擊，助隊以105：103絕殺金塊隊，系列賽取得2：0領先，傳出致勝助攻的後衛朗多（Rajon Rondo）最後2.1秒上陣馬上建功，單場9助攻也是全場最高。
替補出賽21分鐘的朗多透露，準備發球時，他和場上另外4個隊友都有對上眼，「我第一個是看到凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的後門，但沒機會，再來是格林（Danny Green）的後門，也沒有。」
「我和詹姆斯（LeBron James）也對到眼，但他沒動位，之後我就看到戴維斯到外圍，我試著第一時間將球送到他手上。」朗多補充說，當時約柯奇（Nikola Jokic）就在面前干擾傳球，所以無法用高吊傳球，不過地板球順利交到戴維斯手中，今年入選年度第一隊的隊友也完成絕殺一擊。
包括朗多和約柯奇都認證，戴維斯是聯盟最佳進攻武器，他西區決賽兩戰的平均表現是場均34分，命中率5成23，三分球命中率達4成29，罰球線也有8成64表現。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言