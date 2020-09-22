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熱火、塞爾蒂克各擅勝場 湖人對誰更為有利？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
東區冠軍戰塞爾蒂克與熱火在前三戰拚鬥激烈，即使熱火目前以2：1領先，但最後鹿死誰手真的還很難說。 美聯社
東區冠軍戰塞爾蒂克與熱火在前三戰拚鬥激烈，即使熱火目前以2：1領先，但最後鹿死誰手真的還很難說。 美聯社

如果你是湖人熱火塞爾蒂克你想打那個對手，對湖人來說更有勝算？

很多網友給我出了難題。西區冠軍還沒出來，七戰四勝湖人暫以2：0領先金塊，東區決賽更「無法預測」，熱火和塞爾蒂克極可能要打到「搶七」，目前熱火2：1領先塞軍，現在談湖人總冠軍賽對手，是不是太早了點？

這的確是個話題，非常有趣勁爆。說穿了，湖人不管打熱火還是塞軍，都沒有必勝把握，因為這兩支球隊輪轉防守+區域聯防非常到位，都是聯盟最擅長防守+控制節奏球隊，他們也有足夠多攻防武器對付湖人。

湖人只能專注打好防守，利用防守展開反擊，帶動三分手感，保護禁區展現對位優勢，再靠「超級雙星」詹姆斯、戴維斯場均至少60分以上輸出帶動團隊。這是湖人總冠軍之路「致勝方程式」。

湖人隊今年在季後賽展現出來絕佳的攻防實力，目前是一騎絕塵無人能敵，對手是誰似乎對他們毫無影響。 美聯社
湖人隊今年在季後賽展現出來絕佳的攻防實力，目前是一騎絕塵無人能敵，對手是誰似乎對他們毫無影響。 美聯社

兩隊都很難纏，攻防均衡，得分點多面。但對湖人來說，總有一隊比較好打、更容易針對，不致於讓湖人隊型、打法缺點曝露更多。

我認為湖人打熱火更有勝算，打塞爾蒂克，湖人會有比較多麻煩。為什麼？

湖人怕什麼？湖人目前這套陣容和隊型最怕快艇這種球隊，兩大超級球星雷納德+喬治，擁有出色一對一破解能力。另外就是無法預期板凳深度，後衛威廉斯單打、外線、爛仗得分，哈瑞爾的禁區速度和擋拆接應，在禁區二波進攻，都會讓湖人防守和對位更頭大。

至於莫里斯、格林、沙米特外線冷箭，貝佛利的防守對位，祖巴茲的噸位、身高，傑克森的奇兵爛仗，都是快艇兵器庫能給湖人製造麻煩的重要武器。

快艇已經被金塊修理送回家，但金塊看起來真的很難扳倒湖人。湖人總冠軍賽應該會更想打熱火，不是塞爾蒂克。

快艇是少數有能力破解湖人的球隊，但是對金塊系列戰大意失荊州，已經沒有資格證明他們才是洛城之王。 美聯社
快艇是少數有能力破解湖人的球隊，但是對金塊系列戰大意失荊州，已經沒有資格證明他們才是洛城之王。 美聯社

因為塞爾蒂克擁有三名一對一單打得分高手泰托姆、布朗、華克，還有一個近況超火的後衛史馬特。泰托姆和布朗身高都在200公分上下，泰托姆季後賽場均25.3分，布朗21.1分，華克近況手感不好，但場均也有19.9分。

季後賽外線手感更好的史馬特，雖然是工具人+防守專家，但季後賽場均也有14.6分，致命外線和關鍵球愈投愈有心得。

塞爾蒂克兩名年輕得分箭頭泰托姆、布朗近況特好，正在邁向生涯最顛峰，兩人會給湖人防守端對位、攻防製造比較大麻煩。湖人團隊防守、對位，面對這兩大得分箭頭雙翼齊飛，肯定會被鑿出破口，還好這兩人還太年輕，出手選擇和場上決策都嫩了點。但隨著季後賽進行，兩人都在成長成熟。

塞爾蒂克小前鋒布朗(左)和大前鋒泰托姆(右)同時在顛峰狀態，他們要是遇上湖人，肯定會製造出相當大的麻煩。 美聯社
塞爾蒂克小前鋒布朗(左)和大前鋒泰托姆(右)同時在顛峰狀態，他們要是遇上湖人，肯定會製造出相當大的麻煩。 美聯社

熱火陣中就沒有塞軍這樣豐富、多樣，具有超級一對一攻防能力進攻武器，除了前鋒巴特勒，熱火主要打的是團隊籃球+防守反擊，運用的是三分球和拉開空間，創造有利突破點和錯位優勢。

如果我是湖人總教練，打熱火會比面對塞爾蒂克更好一點點，因為熱火在一對一和單打、爛仗上，除了巴特勒、34歲後衛德拉基奇擁有不錯單打、爛仗能力、經驗，其他都不會很難預測，不會對湖人製造太多麻煩。

另外一個點就是熱火第一長人阿德巴約一旦對位湖人前鋒戴維斯，他的優勢和能力也要打折，因為戴維斯同樣能創造各種錯位優勢，在禁區和進攻端讓熱火疲於奔命。

熱火中鋒阿德巴約在季後賽打出信心，表現比例行賽提升不止一個檔次，但在湖人大前鋒戴維斯面前，恐怕也只是小菜一碟。 美聯社
熱火中鋒阿德巴約在季後賽打出信心，表現比例行賽提升不止一個檔次，但在湖人大前鋒戴維斯面前，恐怕也只是小菜一碟。 美聯社

至於詹姆斯就看他心情和想不想用力打，今年季後賽只要詹姆斯想要贏球，全力帶隊衝線還沒有被阻止攔下過。

對湖人來說，塞爾蒂克是一支更難對付和對位攻防的球隊。您的看法呢？

塞爾蒂克 熱火 湖人 泰托姆 巴特勒

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