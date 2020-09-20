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NBA／東區決賽連2年出現0比2逆轉 塞爾蒂克拚翻盤
美國職籃NBA東區冠軍戰近2年都出現0比2落後球隊上演大逆轉，已吞下2連敗的塞爾蒂克今天第3戰搶下關鍵一勝後，後續將力拚重現逆轉戲碼，前進總冠軍戰。
2018年NBA東區冠軍戰，克里夫蘭騎士在前2戰接連吞敗的情況下後來居上，最終在7戰4勝系列賽以4比3逆轉塞爾蒂克，晉級總冠軍戰。
相隔一年，2019年NBA東區冠軍戰組合變成密爾瓦基公鹿與多倫多暴龍，但這次苦主變成公鹿隊，暴龍在遭遇2連敗後，一口氣連拿4勝，搶下總冠軍賽門票，最終拿下總冠軍。
今年東區冠軍戰系列賽再度出現0比2的情況，2連敗的塞爾蒂克今天在第三戰，靠著陣中布朗（JaylenBrown）、塔特姆（Jayson Tatum）、華克（KembaWalker）、史瑪特（Marcus Smart）四人各得分20分以上，以117比106擊敗邁阿密熱火，將系列賽追成1比2，成功阻止熱火聽牌。
塞爾蒂克在主力海沃德（Gordon Hayward）歸隊後，注入一劑強心針，接下來也要一拚複製前2年的劇情，逆轉晉級總冠軍戰。
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