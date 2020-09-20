NBA／詹姆斯、字母哥 得失兩樣情

本季戰績傲視群雄的公鹿隊，雖已在東區準決賽以4：1遭熱火淘汰，但這無法否定字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的價值，順利蟬聯MVP獎項。

有人笑，當然就有人不開心，在101張MVP選票中，只拿到16票的湖人隊當家詹姆斯(Lebron James)就說，「我非常生氣」，他說：「我不是說獲獎者不夠格，而是為什麼我只有16票」？。

MVP的爭奪上，安戴托昆波贏了第一回合，但在總冠軍的戰場，湖人在詹姆斯帶領下，一路順風順水，打進總冠軍賽應是意料之中，而字母哥已早早打包回到老家希臘雅典。

字母哥在得知自己蟬聯MVP後，以視訊發表得獎感言說：「在我帶領公鹿拿下總冠軍之前，不要叫我MVP。」他在去年首度拿下MVP時，也講了類似的話。可見，球員對於總冠軍戒的看重程度更甚MVP。兩大球星對決的第二回合，詹姆斯勝。

從安戴托昆波的字裡行間可看出相較於MVP，對於拿下總冠軍有著更強的想望。聯盟史上共頒發了65座例行賽MVP獎項， 34位球員拿過此殊榮。在這些MVP裡，有26位曾拿下總冠軍，只有8位球員與金杯無緣，安戴托昆波就屬於後者。

密爾瓦基公鹿在聯盟30支球隊中市場價值最小，能培養出一位MVP，並帶領球隊拿到例行賽龍頭己是難能可貴，只是籃球畢竟是團隊運動，想靠單一球星奪天下實在太難，接下來就要看公鹿經營層怎麼想這個問題，若不能適時補強，安戴托昆波離開公鹿，恐怕也是剛好而已。

詹姆斯在自己17年的職業生涯當中曾4度拿下例行賽MVP，他的目標就是讓重整後的湖人坐上總冠軍寶座。詹姆斯這次無緣MVP，但有機會拿下總冠軍，安戴托昆波錯失冠軍卻蟬聯MVP，雙方都認為自己應該獲得失去的那部分。俗話說，得不到的總是最想要的，別人的總是比較好，似乎蠻有道理。