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NBA／閒置喬丹簽名球棒26年 特技演員意外尋獲走財運
1位曾參與電影《黑豹》的好萊塢特技演員陶德（Tony Todd）日前表示，自己最近在整理東西時意外在後車廂有了意外發現，他找到了自己遺忘了長達26年的喬丹（Michael Jordan）簽名球棒。
陶德表示這是喬丹當時暫離NBA，轉戰MLB打亞利桑那秋季聯盟時所用，他在對斯科茨代爾蠍子用這支球棒打出2支安打，前一陣子搶搭紀錄片《最後之舞》，喬丹相關紀念品都開出高價，陶德如今也決定把球棒擺上拍賣。
這支喬丹親用且有簽名的球棒最低起標價為1萬美元，陶德指出他過去完全忘記自己擁有這樣難得紀念品，直到友人私訊他才想起，「我的老天啊，我真的徹底忘記有喬丹球棒，當有人跟我提起，我馬上樂得滿屋跑」。
陶德也透露，自己當初拿到喬丹球棒，是因為自己認識喬丹大學同學，他當時還納悶問對方：「他說，『嘿，你想見MJ嗎？』我回，『麥可傑克森（Michael Jackson）嗎？』他馬上講，『不是，傻子，是喬丹』。」因緣際會下拿到喬丹簽名球棒。
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