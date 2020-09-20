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NBA／海瓦德復出帶來穩定力量 塞爾蒂克教頭：防守添彈性

中央社 / 台北20日電
海瓦德復出，為球隊帶來穩定力量。 路透
海瓦德復出，為球隊帶來穩定力量。 路透

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克主力海瓦德先前腳踝受傷，相隔一個月後在東區冠軍戰第3戰歸隊，教頭史蒂文斯今天表示，海瓦德為球隊帶來穩定力量，歸隊後增加球隊防守靈活度。

海瓦德（Gordon Hayward）本季例行賽繳出場均17.5分、6.7籃板、4.1助攻，卻在季後賽首輪首戰迎戰費城76人時腳踝受傷，隨後離開佛州奧蘭多迪士尼世界如同「泡泡」般的隔離園區接受治療。

塞爾蒂克賽前在東區冠軍戰系列賽以0比2落後邁阿密熱火。海瓦德重返園區隔離後，今天在關鍵第三戰歸隊，從板凳出發，上場31分鐘，7投2中，拿下6分，另有5籃板、4助攻，塞爾蒂克最終以117比106搶下重要的一勝，系列賽追成1比2。

「他（海瓦德）是很好的傳球者，他可以得分。」塞爾蒂克教頭史蒂文斯（Brad Stevens）認為，海瓦德除了在攻擊端扮演重要角色外，還可以打不同的位置，為球隊防守提供更多靈活度。

史蒂文斯說：「海瓦德是我們球隊穩定的力量，他的存在對我們有幫助。」

海瓦德傷癒復出首戰，狀態並未達100%，他賽後受訪時坦言：「我現在很累，我的腳踝非常酸痛，但我感到相當自豪，並為贏得勝利感到驕傲。」

面對妻子預產期將屆，海瓦德與妻子討論後已決定，他剩下時間將待在園區內，儘管可能錯過小孩出生的重要時刻，但海瓦德表示，希望留在這裡，幫助球隊。

海沃德 塞爾蒂克 Gordon Hayward

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