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NBA／湖人第2節獲24罰 金塊主帥有意見

中央社 / 台北19日電
湖人第2節就取得24罰，讓金塊教頭馬龍(右)很有意見。 歐新社
湖人第2節就取得24罰，讓金塊教頭馬龍(右)很有意見。 歐新社

西區頭號種子洛杉磯湖人今天在分區決賽首役，光是上半場就獲得32次團隊罰球機會，其中光在第2節就取得24罰，這也讓丹佛金塊總教練馬龍有些意見：「這是個非常高的數字。」

湖人今天以126：114擊敗丹佛金塊，在西區決賽以1比0拔得頭籌，不過上半場打完湖人就已70：59取得雙位數領先。

比賽結束後，談到裁判的哨音尺度，金塊總教練馬龍（Michael Malone）說：「湖人在第2節團隊命中率只有42%，但他們擁有24次罰球，在單節有24次罰球，這是個非常高的數字。」

馬龍並意有所指地表示，他會回去再看一次錄影帶，並研究那些犯規究竟被吹在什麼地方，此役金塊團隊共取得28次罰球機會，而湖人則有37次。

至於金塊後衛穆雷（Jamal Murray），被問到第2節裁判的吹判時，他也很有技巧地回答：「如果你有看比賽，那麼你就知道了。」

而被問到金塊要如何去適應裁判尺度時，穆雷先是笑了出來，他坦言：「這真的很難，他們想針對每一個判罰進行溝通和討論，並試圖控制所有發生的事，但其實沒必要因此太過擔心，我們是支年輕的球隊，就是繼續打就對了。」

金塊 湖人 NBA

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