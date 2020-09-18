華克三分球頓失準心 要滅熱火不能再手軟

東區冠軍賽首場兩隊打得難分難解，前一輪分別打敗東區前二種子公鹿、暴龍的熱火、塞爾蒂克雙方戰力五五波，讓東區冠軍爭奪戰十分激烈，隨時都可能出現變數轉折。

第一戰塞爾蒂克未能把握住第四節讀秒階段的領先優勢，被熱火逼進延長賽後，雙方氣勢消長，最終很可惜以114:117輸球。

面對接下來的系列賽，塞爾蒂克除了攻守核心泰托姆(Jayson Tatum)必須持續高檔表現之外，後衛華克(Kemba Walker)也得拿出過去在夏洛特擔任蜂王的氣勢來幫助球隊才行。

華克手感急凍 陷入外線低潮

華克從前一輪面對暴龍的第四戰起，跨系列到東冠第一場，連續五場球賽都只投進一顆三分球，一共是34投5中，命中率慘澹。華克碰上外線手感急凍的低潮，面對暴龍整輪下來平均只有27.3%的三分球命中率。首次踏進東區冠軍舞台的華克，第一場再次三分球9投1中，全場19投6中，令人擔憂華克何時能找回手感。

在熱火並沒有特別嚴加看管的情況下，華克(左)有不少的空檔出手機會，但他的手感還是一直相當冰冷。 美聯社

不可否認綠衫軍現在攻守重心都在泰托姆身上，而泰托姆也確實將他過人的天賦發揮得相當理想，正往球星之路邁進。泰托姆甫獲年度第三隊獎項肯定，達成隊史最年輕入選最佳陣容的紀錄便是最佳寫照。

至於過去以驚人啟動速度、切突破聞名的華克，雖然在史蒂文斯(Brad Stevens)執教的體系中，減少了英雄球風的展現，打得也更為有條有理，但是現在華克卻少了過去最有威脅性的特點，撕裂對手防線的破壞力削弱不少。

泰托姆、布朗(Jaylen Brown)都能持球推進，且兩人在攻防轉換快攻中的處理相當出色，反倒有些時刻會掩蓋過華克在這支球隊能發揮的空間，以及他原有的特色。

華克變得成熟之餘 更需重拾過往侵略性

邁入30歲的華克，雖然此前8年生涯只經歷11場季後賽洗禮，但是有著國家隊的歷練、以及綠衫軍強調團隊的理念下，華克相對成熟、沉穩了不少。

塞爾蒂克季賽的團隊數據，無論是得分、籃板、失分控制，都能排上聯盟前十，攻守戰力均衡。泰托姆、布朗、海瓦德(Gordon Hayward)皆擁有個人單打得分能力，綠衫軍也很常利用三鋒線不停的錯位單打去取分，反造就綠衫軍團隊助攻是聯盟倒數。

塞爾蒂克有泰托姆和布朗主導攻勢，已不用讓華克(中)頻繁地去單打突破，但有機會時還是應該要適時切入，才能製造熱火的防守壓力。 美聯社

綠衫軍內線並不高大，但全隊活動力十足，搭配雙箭頭破壞力，教練團應多使用善用全員傳切、切傳的開放式進攻，有助於球權流動，以及迫使對手防守得不停溝通換位，動起來。面對到嚴謹的熱火防守，巴特勒(Jimmy Butler)大範圍的防守領域，阿德巴約(Bam Adebayo)最後防線的協防，塞爾蒂克必須有更多破壞防守陣型的突破性攻勢。

泰托姆的單打技術多變，攻擊力強大，宛如有老大的既視感，布朗的弱側邊、上常左邊底線接球發動進攻也相當具水準。全世界都知道決勝階段塞爾蒂克想將球交給泰托姆來終結進攻，但年僅22歲的他畢竟經驗仍是有待琢磨。綠衫軍還需要有人在這兩把利刃遭嚴加看管之際挺身而出，當海瓦德不在，華克無疑是最佳人選，決勝期應該要跳出來幫忙分擔。

泰托姆的攻守戰力無疑強悍，上一輪24.3分10.3籃板5.3助攻，東冠第一場貢獻30分14籃板5助攻，不過教練團授權給他的盤球進攻比例有點稍嫌多了些，應該要釋放華克，讓他打得更奔放，綠衫軍將更有多樣化的風貌迎戰熱火。

華克(左)應該給泰托姆(右)更多的幫助、更好的配合，讓泰托姆有最佳的成長路線。 美聯社

華克現在切入過程中，容易因為想要做假動作騙起對手，或者油漆區碰到關門防守，被迫收球，或被封阻收場。像是在東冠首戰很可惜鏖戰到最後，華克關鍵一擊在籃下被封阻，給了第四節讀秒階段熱火追平比分的契機。他過去協調的高拋投現在倒是變罕見，或許拋投的應用能讓他減少這樣的狀況發生。對位到德拉基奇的部份，他季後賽投籃穩定，東區冠軍賽第一場依舊沉穩，斬獲29分。

在華克失去投籃準心，手感尚未復甦之前，他在進攻端得展現更有侵略性的打法，靠近籃框取分展現效率。雖然他身高不如德拉基奇，但後場還有能得分能防守的大鎖史馬特(Marcus Smart)坐鎮，只要華克重拾過往在黃蜂的身手，飆起來打，對位德拉基奇將佔到速度上的優勢。

塞爾蒂克想要打敗熱火，華克(左)應該要多製造點麻煩給德拉基奇(右)，不能讓他太輕鬆地飆分。 美聯社

東區冠軍賽傾向是不鏖戰到最後一刻不知道戰果的激烈對抗，綠衫軍想要拿下王座，除了泰托姆、布朗雙箭頭的攻堅之外，華克的狀態何時回溫也將是相當重要的關鍵因素。

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