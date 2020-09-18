遇上湖人算你倒楣 金塊奇蹟沒有第3集

丹佛金塊完成驚動天下乾坤大逆轉，系列賽從1：3落後連績三場在下半場翻盤，4：3淘汰爭冠最熱門之一快艇，打進西區決賽面對湖人。恭喜金塊創造NBA歷史紀錄，連續兩個季後賽系列都從1：3逆境中翻盤晉級，史上第一。但接下來西區決遇上湖人，算你倒楣。

金塊vs.湖人對決預測

湖人可以在第五戰，最多第六戰淘汰金塊。我是完全不相信金塊還有奇蹟3。

分析西區決賽前，應該要給金塊更多尊敬，因為能夠面對爵士這麼具有韌性、防守強悍球隊，從1：3逆轉。面對爭冠最熱門之一豪華快艇，同樣在1：3落後情況下翻盤，金塊確實在某種程度上被低估和忽略實力。

金塊在季後賽的神奇表現應該獲得更多的尊敬，他們的實力也不應該再被過於低估。 美聯社

永遠穩定球隊核心中鋒約柯奇，經常進入季後賽瘋狂攻擊模式後衛穆雷，天賦+運動能力+身材滿滿的前鋒側翼葛蘭特、克雷格、波特，替補效率奇高後衛莫里斯，金塊能攻肯守又玩命，他們確實有能力挑戰任何一個對手，並且摘下系列賽勝利。

逆轉爵士或許有幾分運氣，但逆勢中翻盤快艇，金塊攻防兩端、逆境而上、沒有放棄，金塊打進西決貨真價實。光靠運氣和手氣，很難打到這個層次。

湖人沒遇過金塊這樣「極致瘋狂又無法預測」球隊，也必須要小心謹慎，專注打好防守和第四節，才能避免走上爵士、快艇噩夢。

金塊對上湖人死定了 決勝關鍵有三

1、金塊最大優勢是約柯奇，他穩如定海神針，投籃、進攻、三分、策應、關鍵球無所不能，而且永遠不會失常。湖人除了有最好包夾防守和團隊輪轉，哈沃德、麥基兩名七呎中鋒，明星前鋒戴維斯208公分，最近調整出來205公分前鋒莫里斯，湖人在包夾、壓迫、對位約柯奇有足夠深度和選擇。

湖人不一定要限制約柯奇個人發揮，但湖人有能力靠防守阻止約柯奇和隊友融入比賽，打出金塊想要團隊戰力。

金塊中鋒約柯奇(左)表現雖然一直很穩定，但是湖人大前鋒戴維斯(中)有能力切斷他與隊友的配合。 歐新社資料照片

2、金塊最瘋最狂球員是後衛穆雷，但湖人同樣有對位本錢。湖人後場可以針對穆雷防守尖兵有195公分波普、卡盧索，198公分格林，187公分朗多。身高、運動能力、經驗、力量都不吃虧，防守、包夾武器很多樣。

金塊最強最穩最瘋的兩個點約柯奇和穆雷，湖人都有足夠深度和人手去針對和對位防守，這是任何球隊都很難周全、有效應對的防守配套。

3、詹姆斯，不提湖人另一名聯盟第一明星隊成員前鋒戴維斯，光是詹姆斯就會讓金塊攻防、對位、輪轉體系遇上種種挑戰，詹姆斯是無法防守、針對性的球員，他還有無限帶動能力。

詹姆斯(右)開始季後賽模式時根本難以防守，尤其是在關鍵時刻對位到金塊前鋒波特(左)這種菜鳥，恐怕會讓金塊出現巨大的危機。 歐新社資料照片

拓荒者、火箭的防守都不好，金塊稍好一些，拓荒者、火箭都拿詹姆斯束手無策，金塊能怎麼辦？一旦讓詹姆斯帶動節奏，打開局面，戴維斯會更勢不可擋。

金塊想要對湖人系列賽打得又狂又野又瘋會很困難，湖人的防守體系、經驗、強度都是總冠軍級別，金塊季後賽歷經爵士、快艇考驗，他們有韌性和玩命精神，但如果對湖人系列賽打不出更野、更狂好球，扳倒老詹帶隊湖人機率非常非常低。

拓荒者很瘋，里拉德更狂更不講理，但遇上老詹和湖人防守，完全瘋不起來。火箭同樣很瘋，哈登更難纏更火爆，但老詹和湖人防守還是穩穩困死火箭。

拓荒者與火箭在今年也都是相當瘋狂的球隊，但遇上了詹姆斯(左)和戴維斯(右)聯手也是一點辦法都沒有！ 歐新社資料照片

金塊對湖人系列賽勝算不到三成，那比打爵士、剋快艇難度要高上許多。預測G1湖人就會勝金塊，湖人調整好了，防守是最大底氣，不會再像前兩個系列賽的首戰那麼客氣了。