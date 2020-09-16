NBA／隊史第二次 灰熊2人入選新秀第一隊

NBA今天公布年度最佳新秀陣容，本季的新人王莫蘭特，和「怪物狀元」威廉森入選第1隊。

美國職籃NBA本季年度最佳新秀陣容中的第1隊，有去年選秀會的狀元和榜眼、現紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）與曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant），、莫蘭特的隊友克拉克（Brandon Clarke）、邁阿密熱火的納恩（Kendrick Nunn）、金州勇士的巴斯考（Eric Paschall）。

稍早已獲年度最佳新秀獎肯定的莫蘭特，這次拿下200分的高分，成為年度最佳新秀第1隊成員，能恩則是獲得197分。

莫蘭特本季在灰熊的67場例行賽中，平均每場比賽可獲17.8分、7.3助攻、3.9籃板，整體投籃命中率達4成77，三分球命中率則有3成35的水準。

上季還在打NBA發展聯盟「G聯盟」（NBA G League）的納恩，本季在熱火的67場比賽中，平均可有15.3分、3.3助攻的貢獻。威廉森本季只打24場比賽，平均可獲22.5分、6.3籃板。克拉克是去年選秀會上第21順位的球員，本季平均每場比賽有12.1分、5.9籃板成績。選秀會第2輪的巴斯考，則有平均14分、4.6籃板表現。

莫蘭特與威廉森領銜新秀第一隊。 截圖自NBA官方推特

這是灰熊繼2001-02球季的加索（Pau Gasol）與巴提耶（Shane Battier）雙雙入選後，再一次同時有兩名球員獲選進入年度最佳新秀第1隊。納恩則是熱火繼2008-09球季的畢斯利（Michael Beasley）後，再次出產的年度最佳新秀第1隊球員。

年度最佳新秀第2隊則有邁阿密熱火的赫洛（Tyler Herro）、多倫多暴龍的戴維斯（Terence Davis II）、芝加哥公牛的懷特（Coby White）、夏洛特黃蜂的華盛頓（P.J. Washington Jr.）、華盛頓巫師的八村壘（Rui Hachimura）。