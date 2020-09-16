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名人堂球星奈許接總教練 籃網未來精彩可期

聯合新聞網 / 特約作家梁起華
奈許在球員生涯曾獲得過兩次年度MVP、三次入選NBA年度第一隊、八次入選明星賽。退休後曾加入勇士隊擔任球員培養顧問，協助勇士拿下總冠軍。 美聯社資料照片
奈許在球員生涯曾獲得過兩次年度MVP、三次入選NBA年度第一隊、八次入選明星賽。退休後曾加入勇士隊擔任球員培養顧問，協助勇士拿下總冠軍。 美聯社資料照片

NBA布魯克林籃網隊上周宣布，將聘請擁有兩屆年度最佳球員資歷的白人控球傳奇後衛奈許(Steve Nash)擔任籃網隊教練，這也意味著該隊將繼續走著目前NBA主流的高得分、節奏與空間進攻和目前正夯的小球打法…….會不會未來在籃網的球賽中，還看到主將杜蘭特(Kevin Durant)短暫頂替當中鋒的畫面？

講到奈許本文倒是相當有感，1996年NBA選秀時，筆者人正在加拿大溫哥華居住，奈許是加拿大國籍，小時到高中是在加國的卑詩省(British Columbia)省會維多利亞島就讀的。當時的溫哥華灰熊隊是支剛成立不成氣候的爛隊，幾乎年年都握有選秀前幾輪的權利，因此當時溫哥華的球迷都很希望這名國產的籃球員能為自己的家鄉球隊打球。

但是當時的灰熊隊握有第三順位的高選秀籤，要知道1996年NBA選秀可是有史以來最人才濟濟的一次，有才華洋溢來自喬治城大學的艾佛森(Allen Iverson)、出自紐約市布魯克林的馬布瑞(Stephon Marbury)，又有一批來自歐洲又高大又會射球的自走砲，例如史托亞克維奇(Peja Stojakovic)，還有幾名待開發但淺力無窮的高中跳級生如布萊恩(Kobe Bryant)和小歐尼爾(Jermaine O’Neal)等，灰熊隊根本沒辦法那麼委屈求全的選奈許。

過去球迷曾長期爭論是1996梯(左)或1984梯(右)才是NBA史上最佳選秀，當然現在可能還要加上2003梯，但是奈許(左下)跟其他球星相比是毫不遜色的。 2007-08 Fleer球員卡
過去球迷曾長期爭論是1996梯(左)或1984梯(右)才是NBA史上最佳選秀，當然現在可能還要加上2003梯，但是奈許(左下)跟其他球星相比是毫不遜色的。 2007-08 Fleer球員卡

最重要的是奈許當時在測試時的評比只是甲等而非優等，最後灰熊隊只好選來自加州大學柏克萊分校的中前鋒羅因(Shareef Abdur-Rahim)，當時引起溫哥華當地許多球迷的不解與不滿，羅因是名非常優質有潛力的低位單打前鋒，但一方面他是回教徒加上個性低調些，讓溫哥華球迷有陌生與距離感，有好一陣的失望。

奈許被鳳凰城太陽隊以第一輪第15順位選進後，陣中已有三名大後衛，強森(Kevin Johnson)、基德(Jason Kidd)和有得過冠軍經驗的卡塞爾(Sam Cassell)，因此奈許在太陽隊坐板凳的日子其實等於是學習重於比賽、看球多於打球的。這也是奈許的優點，他不躁進、勤於學習，分別吸收了強森的進攻與基德的精靈傳球，這也有助於他未來被交易到達拉斯和再回鳳凰城的球員生涯。

奈許(右)與前輩基德(左)不只在球員生涯有許多交集，現在連教練生涯也加入一筆。 歐新社資料照片
奈許(右)與前輩基德(左)不只在球員生涯有許多交集，現在連教練生涯也加入一筆。 歐新社資料照片

奈許這次被聘請的時間點有一些尷尬，這是美國黑人平權運動(BLM)的高潮期，加上他加入的正是非洲裔人口較多的布魯克林市，聘僱新聞一出，同為黑人的ESPN籃球評論史密斯(Steven A. Smith)立即叫跳出來認為奈許身為一名白人，而且完全無任何NBA執教經驗的情況下就受重用，這根本就是白人主義至上的偏見。

奈許生於南非約翰尼斯堡、長於加拿大卑詩省，從小就是生長在一個白人文化的環境裡，不過他倒是一位滿自由與平權派的白人，對於史密斯的批評，他倒是滿老實與談坦然的。他說白人主義的確是存在，不過他認為他會被籃網隊看中，主要還是他的戰術理念和兩次被選為年度最佳MVP光環有關。其實這一次奈許會被籃網隊管理階層相中，主將球員杜蘭特是背後推手，兩人在金州勇士隊期間，奈許是該隊顧問，和杜蘭特配合得相當不錯，已有默契，勇士隊奪冠、奈許也跟著沾光。

其實現今的NBA打法不但改變了，在聘僱方面也很大膽，已經有幾位女性助理教練了，奈許也不是第一位直接掌大位的教練，與奈許同梯的前洛杉磯湖人隊後衛老將費雪(Derek Fisher)、算是奈許師兄的基德都分別在宣布退休不到10天內獲聘當教練，而目前現役教練中最多勝的瑞佛斯(Doc Rivers)當時一開始掌奧蘭多魔術隊兵符時也是沒執教經驗，這三名教練還都是非洲裔的…..

知名球退休之後很快接任總教練已成為NBA和MLB的趨勢，像費雪(左)、柯爾、基德都是。他們年紀較輕，跟球員溝通更為順暢，但壞處是不少球員跟他們沒大沒小。 歐新社資料照片
知名球退休之後很快接任總教練已成為NBA和MLB的趨勢，像費雪(左)、柯爾、基德都是。他們年紀較輕，跟球員溝通更為順暢，但壞處是不少球員跟他們沒大沒小。 歐新社資料照片

奈許師承剛宣布不留任的休士頓火箭隊教練丹東尼(Mike D’Antoni)，15年前就是他開始點起NBA的小球旋風，講究的就是速度、全場攻勢、機遇戰和靠著優異的單打和運動能力，受利者就是奈許，靠著丹東尼的戰術和奈許自己的執行和慧根，他拿下連兩年的MVP，因此未來籃網隊的打法會相當精采可期。

奈許目前在執教方面還有一關，那就是他要搞定同為後衛的厄文(Kyrie Irving)，厄文在球技方面沒問題，而且總冠軍也拿過一次了，正值球員生涯的中段，奈許要如何再次激發厄文的拚戰鬥意志和處理已經有大球員高傲和自我想法的心態，也是奈許的另一挑戰。

要打造厄文(左)和杜蘭特(右)合作的球隊，由奈許來操盤是相當合適。 歐新社資料照片
要打造厄文(左)和杜蘭特(右)合作的球隊，由奈許來操盤是相當合適。 歐新社資料照片

奈許光有老大杜蘭特的幫忙可能還不夠，籃網隊目前是屬於完成品的球隊，有大球星、有潛力股、兵強馬壯，他和籃網隊的蜜月期不會久、管理階層要驗收的時間也不會長，而且籃網隊今年已經進入季後賽了，奈許的及格分數已經不再只是60分進季後賽即可，兩季的時間內他要帶籃網殺進第二輪，看看前車之鑑如丹東尼、前費城七六人教練布朗(Brett Brown)和紐奧良鵜鶘隊的簡崔(Alvin Gentry)等，在競爭激烈的NBA世界裡，不進則退、位子不會長久。

奈許看似拿下這教練位子不難、但真正的挑戰和挫折還沒開始！

籃網

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