快艇三大警訊雖浮現 金塊搶七戰難有奇蹟

誰都沒有料到快艇會跟金塊打到搶七，尤其是快艇系列賽已取得3：1聽牌優勢。而且快艇連續輸G5、G6兩場球，都是領先至少16分，第四節被金塊翻盤逆轉，這樣輸球方式和過程透露快艇幾個警訊：

第一、快艇實力言過其實

爭冠級別球隊在面臨生死存亡壓力時，必須要有的韌性與反彈，快艇身上似乎沒有，尤其是面對實力稍弱一級對手，快艇並沒能打出爭冠球隊的穩定和偉大球隊的特質。

第二、快艇團隊並不緊密、完整

G5快艇最多領先16分，第四節被金塊轟出38：25攻勢逆轉，G6快艇最多領先 19分，下半場被金塊轟出64：35比分逆轉。快艇在決勝期和面臨壓力時刻，球不再流動轉移，進攻陷入輪流單打模式，關鍵角色球員隱身，這都是「團隊戰力」不如預期的癥兆。

快艇在關鍵時刻球的流動有些停滯，容易讓球員陷入輪流單打試手氣的情況。 美聯社

第三、擺脫不了金塊的瘋狂糾纏

金塊整體實力確實不如快艇，例行賽戰績、球星等級、關鍵角色球員能力，快艇都略佔上風。但金塊擁有火箭那種「人來瘋」特質，他們有天賦、運動能力、年輕、不想放棄，再玩命拼一場的決心和信念，會讓快艇封關戰更難打。

快艇實力比金塊更好，勝算更高，但從機率去算，快艇還是有3-4成翻船可能。

「搶七」情勢可以這麼分析

心理上快艇壓力更大，因為他們不能輸。從3：1領先到3：3打平，一戰定生死比賽，原本更具優勢、實力更好球隊都會有莫明壓力，只能贏不許輸的情境和壓力，有可能影響快艇臨場發揮。

金塊拚到「搶七」，全隊正處於歡樂氣氛和享受，期待這場決鬥，他們可以玩命、享受這場決戰，輸了比賽也可能有贏家般的快樂，金塊很需要這種氛圍。

金塊在快艇早早聽牌的情況下絕地求生，反而打出信心與士氣，良好的團隊氛圍是對他們相當有利。 美聯社

快艇想要贏下搶七，除了明星前鋒雷納德要猛，另一名球星喬治要穩，更重要的是打好防守，第三、第四得分點要非常出色。後衛威廉斯、貝佛利、傑克森，前鋒哈瑞爾、莫里斯、格林至少要有2-3人挺身打出良好狀況，穩定輸出攻防元素，否則光靠雷納德和喬治兩輪流單打支撐，很可能又要陷入G5、G6下半場被逆轉窘況。

快艇教練瑞佛斯的用人組合、調度和拆招執教能力並不出色，也跟快艇豪華陣容極不相襯，前鋒莫里斯、哈瑞爾作用都在退化消失，後衛傑克森已經完全派不上用場，威廉斯上來就只是砍分、打爛仗，改變不了比賽節奏。

快艇原本有相當可怕的板凳武器，如哈瑞爾(左)、傑克森等人，但他們這幾戰都被金塊給打懵了，進入遊魂模式。 美聯社

「快艇雙星」雷納德和喬治和隊友經常處於斷線狀況，各打各的，威廉斯上來也就是打自己節奏和專注進攻，跟雙星輪流持球，快艇在G5、G6兩場比賽下半場打得一點都不像個團隊。

金塊最大問題是：不能變成一支外線「跳投大隊」，太多賭手氣、看天命的外線跳投，一旦手氣不順，只會增加自己麻煩和防守困擾，G5、G6兩場比賽上、下半場，金塊攻防表現判若兩隊，主要修正關鍵在於，一外線不浪投，二玩命防守，三拚命往禁區殺，更多突破和攻擊下製造快艇防守壓力，爭取更多站上罰球線。

快艇想要打敗金塊，雙星雷納德(中)和喬治(左)不能再和隊友斷線。 美聯社

透過防守，侵略性攻擊籃下，再取得外線手感和進攻節奏，金塊只要秉持這套法則，有機會在搶七跟快艇殺到最後決勝，甚至創造奇蹟。希望這場球不會是2019年夏天決定離開多倫多暴龍，轉戰洛杉磯快艇明星前鋒雷納德NBA生涯最大後悔的一場比賽。

結果預測

快艇承受更大非贏不可壓力，但更好的球隊，更豪華陣容仍是最後贏家，快艇將贏下搶七大戰，順利挺進西區決賽。