湖人風光晉級 洛城球迷心中的幾多愁

NBA季後賽如火如荼進行，今年摘下西區第一種子的洛杉磯湖人隊，在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍下連戰皆捷，甫淘汰實力強勁的休士頓火箭隊，將以逸待勞迎戰洛杉磯快艇隊和丹佛金塊隊其中一支勁旅。只是，當湖人隊踩過「洛城之子」們晉級的同時，亦讓洛杉磯球迷有幾分失落。

洛杉磯是籃球大城，境內有眾多天賦爆表的好手，今日均已成為NBA數一數二的巨星。包括火箭隊的兩位最有價值球員：哈登（James Harden）、衛斯布魯克（Russell Westbrook），以及快艇隊兩大台柱：保羅（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）都是南加州土生土長的籃球小子。他們背負著親友期待成長，看著湖人隊轉播長大，現生涯目標卻是攔阻紫金軍團，帶隊迎向勝利。

哈登是「洛杉磯縣」湖林市（Lakewood）長大的孩子，也是阿爾堤西亞高中（Artesia High）籃球校隊2007年名人堂傳奇，當他在2017-18摘獲NBA最有價值球員時，整個小城為他高興慶祝著。

每年NBA休賽期間，哈登常出現在南加州校園的體育館內練習，還會報名參加群聚大學籃球好手的祖魯聯盟（Drew League）以戰代訓，調整個人的實力。因此，早於揚名NBA之前，就是洛杉磯境內家喻戶曉的籃球人物。

哈登是南加有名的籃球人物，即使NBA休季也經常出沒地方籃球館，與大學校隊同場對抗以賽代訓。 陳光立攝影

哈登高中的籃球教練Scott Pera，對自己生涯執教過這一號人物而驕傲不已，他說：「哈登積極挑戰，比賽時經常自告奮勇看守對方的主將。他也是布萊恩（Kobe Bryant）粉絲，會因隊友說湖人隊或布萊恩的壞話而生氣。」而且，哈登還是個棒球好手，揮棒、投球都難不倒，只要他有興趣往那個領域發展，也有成為大聯盟一員的可能性。

哈登獲得休士頓火箭隊賞識，成為球隊一哥，雖然是布萊恩與湖人隊的粉絲，卻肩負帶領德州球隊奔向榮耀的使命。 陳光立攝影

在湖林市下方的長堤市（Long Beach），就是衛斯布魯克的故鄉，距離湖人主場史戴波中心（Staples Center）僅半個小時車程。在朗辛格高中（Leuzinger High School）時，衛斯布魯克身高僅173公分，並未看出任何發展性，直到進入洛加大（UCLA）校隊方嶄露頭角，領軍打入全國四強，並成功轉戰NBA摘下生涯第一座MVP。這籃球小子對湖人的情感，可從他與昔日戰友杜蘭特（Kevin Durant）一段對話得知，衛斯布魯克發推特提到：「我要跟湖人隊一起奪冠。」

從高中到職業生涯，衛斯布魯克都不受到看好，但他卻持續進化自我，最終成為全明星、最有價值球員實屬不易。 陳光立攝影

至於快艇隊的兩大洛杉磯球星雷納德、喬治，也可能成為2020年湖人爭冠的絆腳石。雷納德在洛杉磯市長大，身邊包括他自己都是湖人鐵粉，青春期最愛是布萊恩，後來公開談話澄清偶像是艾佛森（Allen Iverson）。

雷納德的身材與體能一開始不是頂尖，他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）也提到，雷納德剛開始打球時，並沒人看好他。不過，進入馬丁路德高中（Martin Luther King High）後，天份和身材開始產生變化，還拿下加州籃球先生（Mr. Basketball）頭銜。

雷納德在洛杉磯市長大，在聖安東尼奧成名，幫多倫多寫下新頁，但如果不在洛杉磯拿一次冠軍，就像是錦衣夜行一樣可惜。 美聯社

他的高中教練史威尼（Tim Sweeney）說：「他自我要求很高，不斷苦練各種技巧朝全能前進。」當年，他還有個「得分版羅德曼」（Dennis Rodman）的綽號，強調其在場上攻守兼具。進聖地牙哥州大就讀沒多久，他就透過選秀進入NBA，並登頂摘下總冠軍和系列賽MVP寶座。

同隊的喬治，出生在南加州的棕櫚谷市（Palmdale），是位於洛杉磯北邊的小鎮，人口僅有17萬人。即便離市區約兩個小時車程，仍無阻喬治對布萊恩和湖人隊的熱愛。即使日後進入NBA，每一個人都知道他選24號球衣的理由，因為那是布萊恩的號碼。

喬治在洛杉磯北邊的小鎮長大，自幼看著湖人隊比賽長大，如今卻可能在西區季後賽與最愛的隊伍一較高下。 美聯社

2007-08年在棕櫚谷騎士高中（Palmdale Knight High）時，喬治就已經主宰全場，平均得分23.3分附帶11.2籃板，帶球隊拿下23勝9敗的戰績，並成為高中聯賽MVP，洛杉磯日報評選喬治為該年度的「洛杉磯五大高中球員」。大學時，已經長到211公分、100公斤的他，在佛萊斯諾州大活躍非常，遂於2010年選秀會開啟職業生涯，如今卻得領軍同城的快艇隊，與雷納德一齊擊敗對手晉級，能說命運不捉弄人嗎？