NBA／火箭總教練誰當？ 美媒點名這5人

火箭隊西區第二輪5戰敗給湖人隊，賽季結束也代表教頭丹東尼（Mike D'Antoni）和球隊合約走完，今天丹東尼明白表示不會再掌火箭兵符，美媒已經點名可能的5位接棒人選，有可能率「大鬍子」哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繼續挑戰金盃。

美媒《NBC Sports》點名的第一位成員是前尼克隊教練范甘迪（Jeff Van Gundy），他也是火箭總管莫雷（Daryl Morey）抵達休士頓時的教頭；范甘迪被視為注重防守的教練，防守也是火箭欠缺的一環，但他的進攻系統速度較慢，能否和火箭現行的小球戰術磨合是個問題。

第二位候選人是快艇隊助理教練卡塞爾（Sam Cassell），卡塞爾球員時期曾效力火箭，火箭後衛小瑞佛斯（Austin Rivers）在快艇時曾接受他指導；不過卡塞爾還沒接掌過總教練兵符，能否帶得動火箭雙星是個風險。

泰隆魯（Tyronn Lue）成為第3位被點名的球員，擁有總冠軍戒的他去年加入快艇教練團前，就傳出火箭有意找他交入教練團陣容，但因價錢談不攏破局。泰隆魯也是76人和鵜鶘隊的新教練熱門候選人，火箭若想加入角逐行列，代價就是要付出大把銀子。

和籃網隊結束合作關係的亞特金森（Kenny Atkinson），成火箭可能的總教練人選之一，不過他的強項是開發球員，但火箭現役球員已經星光閃閃，亞特金森能否發揮所長難說。

最後一位被點名的是獨行俠隊助理教練西拉斯（Stephen Silas），4年前他就是火箭總教練可能人選，但最終是丹東尼出線；西拉斯所屬的獨行俠本季打出聯盟最佳進攻表現，風格和火箭不謀而合。

鵜鶘助教芬斯（Chris Finch）的名字也有被提及，但討論度稍低。