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NBA／開趴比幫派手勢 沃爾反省道歉

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
沃爾。 美聯社
沃爾。 美聯社

巫師隊當家球星沃爾John Wall）連兩個球季都受傷所苦，但最近卻流出一支他「開趴」的影片，打赤膊的沃爾不但沒戴口罩，還比出幫派信號的一種手勢（gang signs），引發爭議，讓他今天趕忙道歉滅火。

沃爾美國時間上周六晚上被目擊在紐約參加一場派對，還有支影片拍下他不斷變化手部動作的畫面，包括和幫派標誌有關的動作。

不到24小時，沃爾美國時間周日早上就發文道歉，他寫道：「首先，我想和家人、隊友和始終支持我的人道歉，我做錯了，對此我很遺憾。我會繼續努力，除了在場上變更好，正重要還有場外也是。」

沃爾在球場時的手部動作就不少，包括2015年季後賽，不過30歲的他上一度有出賽紀錄已是2018到19賽季，且只打了32場比賽，留下場均20.7分、8.7助攻成績單，就在2019年1月動了左腳手術、賽季提前報銷；他養傷期間又在家中滑倒導致跟腱斷裂，復出時間再度延後，下季才可望回歸。

沃爾受傷前才和巫師簽下4年1億7100萬美金的頂薪合約，目前合約還有兩季沒走完。

沃爾 巫師 John Wall

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