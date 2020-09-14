NBA／金塊快艇決戰第7戰 誰贏都是紀錄

美國職業籃球聯盟（NBA）金塊今天以111比98擊敗快艇，將季後賽次輪逼進第7戰，無論最終誰獲勝都將創紀錄；快艇挑戰首度進軍西區決賽，金塊要拚連2輪1比3落後時上演大逆轉。

丹佛金塊隊季後賽首輪迎戰猶他爵士隊，在1比3落後情況下後來居上，逆轉晉級次輪，交手洛杉磯快艇隊；金塊系列賽再陷1比3劣勢後發揮韌性，連2場比賽克服雙位數落後奪勝，成功逼出第7戰。

金塊自上季季後賽起，已連4輪系列賽打到第7戰，是NBA史上首隊，也是NBA史上首隊在同一季季後賽中，多次在1比3落後情況下，將比賽戰線延長到第7戰。

另一方面，快艇過去49個球季無緣分區決賽，也是北美4大職業運動聯盟NBA、職業美式足球聯盟NFL、美國職業棒球大聯盟（MLB）與北美職業冰球聯盟（NHL）中首隊。

快艇在次輪系列賽從握有3比1「聽牌」優勢，距隊史首度叩關西區決賽只差1勝，到被扳平戰局，歷史數據相當不利快艇。

據統計，快艇以往在僅差1場就能晉級分區決賽情況下，戰績是0勝7敗，公元2015年次輪遭遇休士頓火箭隊，更曾在系列賽以3比1大幅領先情況下被逆轉；快艇力圖頂住壓力，擺脫難堪紀錄。