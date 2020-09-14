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NBA／金塊擊沉快艇扳平系列賽 逼入第7戰決勝

中央社 / 奧蘭多13日綜合外電報導
金塊中鋒約基奇。 歐新社
金塊中鋒約基奇。 歐新社

NBA季後賽西區次輪，處於2比3落後的金塊快艇展開第6戰，中鋒約基奇繳出全場最高34分，助金塊以111比98逆轉勝並把系列賽扳平，兩隊要打第7戰決定誰能晉級西區冠軍賽。

丹佛金塊今天迎戰洛杉磯快艇，開賽不到一分鐘靠著後衛莫瑞（Jamal Murray）罰球首開得分，但優勢沒維持太久，首節開打不到4分鐘快艇就超前比分，並一路維持領先到第2節末段，上半場結束快艇以63比47大幅領先。

進入第3節，快艇一度把比數差距拉大到19分，但自此之後金塊全隊回神瘋狂追分，在第3節末段追到72比73落後1分。到了第4節開場，金塊打出一波5比0攻勢逆轉超前，之後逐步擴大領先多達16分，終場就以111比98取勝。

演出大逆轉的金塊，下半場投籃命中率高達61.1%並拿下64分，反觀快艇在下半場手感急凍，只拿下悽慘的35分。

約基奇（Nikola Jokic）今天貢獻全場最高的34分，其中11分是在關鍵第4節奪下，除了得分外，他還繳出14籃板、7助攻，堪稱是金塊贏球的最大功臣。

金塊後衛莫瑞也有21分、5籃板、5助攻的好表現，隊友哈里斯（Gary Harris）則挹注16分。

快艇後衛喬治（Paul George）奪下全隊最高33分，前鋒雷納德（Kawhi Leonard）也有25分、8籃板的佳績，但無奈隊上另外3名先發球員的得分都只有個位數，快艇最終苦吞敗仗。

金塊與快艇在美國職籃NBA季後賽西區次輪系列戰已經3比3平手，兩隊必須進行第7戰定生死，勝出隊伍將挺進西區冠軍賽迎戰洛杉磯湖人。

金塊 快艇 NBA

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