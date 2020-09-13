NBA／湖人闖西決 凱威爾波普多領百萬

湖人隊今天以119：96解決火箭隊，相隔10年再闖西區決賽，讓後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）可獲得額外的5萬美元（約台幣146萬元）獎金。

湖人今年季後賽前兩輪都是花5場晉級，凱威爾波普第一輪碰拓荒者隊繳出場均11.2分成績單，第二輪碰火箭火力稍下滑，但連同今天貢獻10分在內，場均仍有7.2分演出，外線命中率更有4成74高命中率。

2017年披上紫金戰袍的凱威爾波普，今年年薪是808萬9282美元，若是選擇和湖人繼續合作，他下季最高薪資可達854萬美元。

湖人能闖關，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）是兩位大功臣，另有許多角色球員，包括凱威爾波普、格林（Danny Green）、卡盧索（Alex Caruso）、莫里斯（Markieff Morris）等人，除了可以外圍放冷箭，防守端也有貢獻，讓紫金軍團成為第一支拿到西區決賽門票的球隊。

湖人下輪對手是快艇隊和金塊隊勝家，5戰打玩快艇取得3勝2敗的「聽牌」優勢，第6戰將於台灣時間明天凌晨1點登場。