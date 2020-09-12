NBA／暴龍淘汰新一哥受質疑 席亞康：另一次進步機會

多倫多暴龍在今天的東區季後賽第二輪第七戰中不敵波士頓塞爾蒂克，挑戰二連霸夢碎，其中球隊新一哥席亞康（Pascal Siakam）在這七場比賽中僅繳出平均14.9分，投籃命中率不及四成、三分球命中率更僅有1成25的表現，讓他在球隊遭到淘汰後飽受質疑，但對於生涯從不受期待到現在成為球隊新門面，席亞康坦言這樣的出身，讓他只能繼續努力。

年僅26歲的席亞康在去年與暴龍一嚐冠軍滋味後，也因為球隊原一哥雷納德（Kawhi Leonard）的離隊而被賦予接班重責，儘管他在例行賽確實打出新一哥氣勢，甚至生涯首度入選明星賽，季後賽首輪面對籃網的表現也依舊維持水準，不過在來到第二輪與塞爾蒂克短兵相接後，各項數據都呈現大幅下滑。

不僅如此，席亞康更被拿來與同樣被寄予厚望的綠衫軍前鋒泰托姆（Jayson Tatum）做比較，被認為兩人在這個系列賽的表現根本是天差地遠，對於這樣的質疑聲浪，席亞康也將球隊輸球的責任一肩扛起，「我沒有帶給我隊友太多的幫助，我是應該承擔更多的指責。」

但席亞康也強調，自己從一開始進聯盟就不被看好，但從來沒有放棄努力，「我的出身就是需要我不斷努力，應對接踵而來的挑戰。我從進入聯盟來就不被看好，但我仍努力到了這一步，證明我當之無愧，這次的挫折對我來說只是另一次進步的機會。」