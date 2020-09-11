詹皇開啟季後賽模式 哈登能靠瘋狂飆分贏球嗎？

西區季後賽第二輪，湖人在首戰經歷敗給火箭的失利後迅速調整，系列賽連下兩城反倒取得2:1領先優勢。火箭的迷你小球戰術在這兩場受到嚴峻挑戰，湖人團隊針對哈登(James Harden)的防守策略也收到成效，即便難以完全封阻他最終的進攻端表現，但過程中不斷干擾哈登的節奏，及降低他與隊友之間的連結，迫使火箭在進攻端的流暢度大打折扣。

面對第四戰，火箭若是再次連敗便會陷入毫無退路的絕境，丹東尼(Mike D'Antoni)與教練團必須趕緊找出對應之道，至少得在氣勢上先扭轉才行。

火箭開局不差 如何保持尾盤續航力？

回顧前三場球，只有第二場火箭首節便以20比36大幅落後給進攻大爆發的湖人外，剩餘兩場的開局火箭都能與湖人互別苗頭，甚至在上半場取得領先優勢。至於關鍵的第四節戰力，是火箭近兩戰令人擔心的一環，這兩場火箭末節得分皆比湖人少了10分之多，花掉前面的領先或彼此僵持往來的局面，可說十分可惜。

其中之一的原因或許也跟調度有關，火箭教練團用兵保守，連兩場啟用8至9人輪替來調節，但絕大多數時間都是靠先發五人動輒36分鐘起跳的出賽時間撐起來的，關鍵時刻的體能流失絕對有機率影響球員的發揮。

火箭總教練丹東尼(左)用兵保守，先發五人上場時間過久，若打進延長賽或是戰線拉長對他們是相當不利，必需要想出辦法來應對。 美聯社

反觀湖人除了詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)平均38.5、37.5分鐘之外，其餘輪替人手的出場時間控制就相對於火箭來的更均衡些。出賽時間都在20分鐘以上的板凳球員庫茲瑪(Kyle Kuzma)、莫里斯(Markieff Morris)，這類型有身高、移動能力與射程的前鋒人選，便給火箭矮小的內線製造不少壓力。他們連兩場雙雙場上正負值都達到不錯的水平，攻防都對湖人帶來幫助。

火箭靠著硬漢塔克、柯文頓(Robert Covington)撐著，對上湖人先發替補豪華內線組合，在防守端光是要鞏固籃板就十分艱辛。連兩場火箭在保護籃板球數據都輸給湖人，並且第三戰還是大幅差距的30對43個。對於火箭的好消息是，柯文頓經過上一戰受傷後的腦震盪檢查無大礙，第四戰有望上場，否則這套迷你陣容的中樞防線恐怕更是學上加霜。

柯文頓生涯多數時間都是打小前鋒，今年硬扛火箭中鋒實在太辛苦了，不但上場時間長，而且還打到受傷，若是他出現問題，火箭的麻煩就大了。 美聯社

後場方面，不同風格的朗多(Rajon Rondo)、卡盧索(Alex Caruso)同樣具備分擔20分鐘以上，甚至主控全場的能耐，湖人並藉此透過交互換人的壓迫防守、包夾陷阱去伺候哈登，讓他在瞬間的判斷中出現錯亂，達到干擾之效。

哈登雖難防守 湖人干擾有撇步

哈登是全聯盟公認的一對一單打佼佼者，防守他時只要靠著他的左肩太近，便有機會被他賴到三分打，但讓一步空間給他，便又給了他無解的後撤步跳投準備。哈登在這系列賽三場平均32分7助攻4.3籃板，三分球出手也有所節制，從前一輪對雷霆場均11次，到這三場出手7.7次，命中率卻由上一輪的30.8%大幅提升至48.1%，兩分球命中率更在52.6%。

但是為什麼火箭還是無法贏球？當哈登大量盤球的時候，其餘火箭球員幾乎多數時間得看哈登表演，進攻站位停滯，戰術單調，但球隊當機之際，哈登又不得不親手終結進攻。況且隊上還有個同樣需要持球的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，他這系列賽21.3分10籃板5.3助攻，命中率不佳，兩分球僅4成。

衛斯特布魯克在上一戰已打出他今年季後賽最好的一場球，下一場如果能延續這樣的動能，火箭或許就有扳平的機會。 美聯社

如果球團無法創造新花樣，多半選擇讓兩位球星自行單打，利用本身的威脅性去吸引防守，提供外圍隊友埋伏外線的機會的話，那只要碰上手感當機，或者球隊內外進攻比重失衡的狀態下，容易被湖人臨場掌握到重點去作出應對的防守色策略。

就像第二場，火箭全隊共嘗試53次三分球出手，狂轟22記，但球隊還是輸球。湖人就相對平均些，命中12記三分球不差外，更多強攻油漆區的鏡頭上演。

此外，湖人也嘗試過從哈登接球過半場，盤球觀察隊友走位的時候，就開始貼身防守，並引導他的行進方向，面臨有湖人隊友埋伏的同一側，並伺機設下包夾、關門防守，讓哈登會花費許多進攻秒數而無法好好布局和隊友間的進攻，並消耗哈登體力。

所以即便頂級進攻終結者哈登個人在這系列賽減少了浪投、無謂的盤球，整個人在外線投籃、或者突破攻擊、或站上罰球線的次數，都比前一輪對雷霆來的提升外，還是無法率隊贏球。何況哈登在防守端不時也會對位到詹皇，對他也是種體能的消耗，特別在關鍵時刻球隊更需要他的階段。因此，火箭教練團如何拿捏哈登的休息時機，也會是相當重要的環節。

在湖人的強力防守之下，哈登前三戰的表現已是極度優異，火箭教練團該注意適時要讓他有喘口氣的時間。 美聯社

詹皇+戴維斯 攻守兩端的強力威脅

這系列賽戴維斯28.3分13籃板1.3火鍋，投籃命中率更高達64%，詹姆斯28分8.7籃板7助攻2.7火鍋，投籃命中率亦是出色的54%。兩人在攻守兩端的優異表現幫助湖人在系列賽占了上風。

火箭可以說只有塔克的強悍的態度與對抗性才有機會和詹皇抗衡。但即便塔克擁有強大的上肢力量與下盤夠硬，能牽制住戴維斯、詹姆斯的進攻，但終究很難整場限制這兩人的發揮。缺乏正規長人是講求速度戰、機動性的火箭，防守端無法避免之劣勢。

湖人只要動起來打，紫金大軍的運動能力是不輸火箭的，就像詹姆斯進入球迷號稱全力詹的季後賽模式，場上幾乎無所不在，無論是最後協防蹦出來賞一記麻辣鍋，或是送給火箭追魂鍋，那個眼裡在燃燒、渴望著勝利的詹姆斯無疑是火箭難以跨越的最大障礙。況且，只要火箭的攻守轉換發動被擋下來，籃板球都被湖人掌握，節奏被控制住，那麼火箭便很難堅持一貫理念的打法。

火箭要扳回頹勢，必須從保護籃板，調配攻擊籃框與外線投籃之比重做起，增加衛斯特布魯克、哈登兩人與其餘隊友的連結，提升調兵遣將的靈活度等等。下一場球火箭得有所回應，否則氣勢上將完全倒向紫金大軍。這次與湖人的對戰對火箭、哈登來說很艱難，但也是刷新自己歷史定位的新舞台，系列賽後續發展，值得詳細關注。

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