NBA／巴特勒找到歸宿 熱火看見重返榮耀曙光

過去5年，美國職籃（NBA）熱火球星巴特勒就換了4支球隊，他的生涯際遇宛如人生上半場寫照，現在他在邁阿密找到屬於自己的家，也讓這支昔日的東部勁旅，看見重返榮耀的曙光。

巴特勒（Jimmy Butler）從小就不知道自己的生父是誰，年僅13歲的他又被唯一的親人媽媽棄養，當時母親對他說的最後一句話就是：「我不想看到你，你得走了。」

年幼無家可歸的巴特勒，只能從一個又一個朋友家，換到另一個親友家的沙發上，直到大學時他遇到摯友萊斯利（Jordan Leslie），甚至連他的家人們都一起無條件接納巴特勒。

在新的家人支持下，巴特勒成功進入了NBA，9年的職業生涯裡，共5度入選明星賽，然而過去的5年，彷彿回到他前半段流離失所的人生。

歷經公牛、灰狼與76人等陸續失敗球季，沒人看好心高氣傲的巴特勒能帶領年輕的熱火在季後賽走得更遠，但他們在今年季後賽首輪先以4比0橫掃溜馬，接著又在次輪4比1淘汰聯盟頭號種子公鹿，熱火成為今年季後賽戰績最佳的球隊，沒人敢再小看他們。

去年11月，巴特勒受訪時曾透露，他不會說是自己扛著整支球隊，因為沒人有辦法，而且現在他有一票想一塊打拚的戰友，他點名包括後衛能恩（KendrickNunn）、菜鳥赫洛（Tyler Herro）與射手羅賓遜（Duncan Robinson），「他們很快就會讓你知道他們，而且會非常快」。

巴特勒的眼光並沒有錯，選秀會上落選的羅賓遜，本季成了準到讓人害怕的射手，赫洛季後賽每場穩定繳出得分雙位數的成績單，是球隊倚賴的輪替球員。熱火甚至成為聯盟近25年來，第3支排名低於第5種子（含）卻成功叩關分區決賽的球隊。

事實上，熱火隊史共拿過3次總冠軍，包括2006年，以及2012與2013年，但隨著詹姆斯（LeBron James）在2014年合約期滿離隊後，熱火也退出了爭冠行列。

NBA官網在8月底時訪問巴特勒，提到去年夏天熱火透過交易換來他，就是盼望他能帶給球隊能量，並幫助這支轉型中球隊，成為爭奪總冠軍的競爭者。因此熱火在淘汰公鹿隊後，巴特勒強勢地說：「我們的目標是贏得總冠軍，那也是我們的焦點。」

如今回頭再看，巴特勒落腳邁阿密似乎是最棒的安排，他也說：「這是我做過最棒的決定，我屬於這裡。」