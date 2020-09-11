暴龍0.5秒不死如殺神回歸 塞爾蒂克麻煩大了！

不死暴龍，現在成了塞爾蒂克邁向東冠路上最大絆腳石。

G4，塞爾蒂克留給暴龍0.5秒命中三分球完成逆襲，七戰四勝系列賽打成2：2平手，冥冥中已經預言，這個系列賽恐怕免不了「搶七」。

G6，暴龍經兩度延長125：122力克塞爾蒂克，系列賽追成3：3平手，兩隊將「搶七」最後決勝，不是贏球前進就是輸球回家。

回到現實，如果G4塞爾蒂克沒有在最後0.5秒防守晃神，讓暴龍完成不可思議0.5秒三分命中絕殺，那麼塞爾蒂克拿下G5早就順利買單，4：1淘汰暴龍。

暴龍前鋒阿努諾比(左)在第三戰比賽只剩下0.5秒的情況下竟然能投進絕殺三分球，塞爾蒂克已經為這個防守失誤付出多打兩場的代價，甚至是會讓球隊將來終身遺憾的結果。 美聯社

讓暴龍這樣難纏的球隊續命，甚至打平系列賽保住生機，塞爾蒂克只怕必須為自己的大意和防守失去專注力償還更多慘痛代價。搶七除了實力、韌性，還有更多運氣，其中球運成分和手氣更可能影響戰力，塞爾蒂克和暴龍都沒有必勝把握和明顯優勢。

0.5秒不死暴龍宛如殺神回歸，把塞爾蒂克逼入「搶七」，這場生死戰更多決定在球運，不是實力。

NBA季後賽戲碼就是這這麼演才會扣人心弦，劇情起伏迷人，好戲不斷上演。就像熱火4：1直接送走聯盟第一種子公鹿，讓所有專家滿地碎眼鏡，也讓「字母哥」安戴托昆波未來這一年「去與留」更掙扎、煎熬。

暴龍G6雖然只有7+1人輪換，用人精簡，但暴龍有六個穩定得分點，暴龍教練諾斯把每張牌打到最好，發揮最高效率。儘管暴龍本季少了決賽MVP，上季全隊最好球星雷納德，但暴龍手裡能打的牌還是夠多，六個穩定得分點輪流支撐，不怕三巨頭或四核心有任何一個失常，這是暴龍可以延續不死奇蹟最大韌性。

暴龍總教練諾斯手上可用之兵就只有這麼多，但他讓每一個上場的球員都有最好的發揮。 美聯社

板凳奇兵鮑威爾兩個延長賽貢獻15分，全場23分高效輸出，他拯救暴龍整個賽季，拯救隊友更拯救教練。34歲老後衛羅瑞33分、8籃板、6助攻，其中三分球10投6中，羅瑞屢屢命中救命球，他的帶動力幫助全隊更好，暴龍能成為一支爭冠球隊，羅瑞的領袖能力和使全隊更好的魅力被外界低估。

塞爾蒂克和暴龍進入「搶七」大戰，壓力倒向塞爾蒂克，原本勝算和勝面更高的塞爾蒂克對位優勢和強項都不再是決勝要素。

搶七決勝因素有三

1、防守：暴龍靠防守起家，打搶七，經歷過總冠軍賽和贏得總冠軍洗禮的暴龍更有經驗。這一點原本五五波，但暴龍贏在總冠軍經歷，這是搶七大戰很重要的心理和精神武裝。

暴龍雖然經歷了第一戰和第五戰的慘敗，但球員在防守端的信心卻是越來越強大。 美聯社

2、進攻選擇：進攻端暴龍現在得分點更多，全隊有6-7個穩定輸出和得分點，這是關門戰很重要的武器。相形之下塞爾蒂克的得分點和進攻都會集中在泰托姆、華克、布朗三人身上，另外就是第四得分點史馬特，一旦塞爾蒂克四核心有一個熄火，手感不好，塞爾蒂克更容易遇上麻煩。

3、球星：目前雙方球星、領袖表現和關鍵球相差不多，大約是五五波，但暴龍羅瑞擁有使全隊更好的帶隊能力，這是布朗、泰托姆都還沒有展現出來的人格特質。

暴龍後衛羅瑞(中)明顯比塞爾蒂克的華克(左)和泰托姆(右)更有領袖氣質。 美聯社

兩隊教練能打的牌和可以出的奇兵都用了，剩下就是靠球員決定比賽勝負，球運和三分手感會是最終決定比賽的終結戲碼，塞爾蒂克和暴龍都沒有必勝把握和優勢。

搶七大戰，我轉向看好暴龍出線，原因只有一個：暴龍經過總冠軍洗禮，得分點和進攻選項更多。