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P聯盟／攻城獅鎖定2名NBA資歷洋將 盼10月報到

中央社 / 新北9日電
新竹攻城獅隊。 中央社
新竹攻城獅隊。 中央社

P.League+新竹攻城獅在網羅高國豪田浩後，隊形逐漸成形。球隊總經理高景炎今天表示，目前已鎖定2名具有NBA資歷洋將，希望10月能報到，趕上第二階段的熱身賽。

在高國豪、田浩加入攻城獅後，球隊目前加上吳岱豪、成力煥等人，已有14名本土球員，球隊持續尋找洋將助陣。不過高景炎透露，因新冠肺炎疫情，來台須居家檢疫，影響洋將意願，增加尋找洋將的難度。

高景炎透露，目前不考慮先前曾來台效力的洋將，已鎖定2名擁有4至5年NBA資歷的洋將，分別為中鋒和前鋒，希望能在10月報到，趕上第二階段熱身賽。

攻城獅本土球員陣容補強逐漸到位，但也不排除再網羅新戰力。高景炎表示，儘管機率不高，但距離年底球季開打還有一段時間，「心裡還是有些想法，可是不一定可以在今年度完成」。

對於高國豪、田浩加盟後，未來是否先發或同時上場，新竹攻城獅總教練林冠綸認為，目前言之過早，後續將整合球隊，嘗試不同陣容。

不過林冠綸對於兩人仍相當期待，他表示，高國豪、田浩原本就是很好的球員，大學期間表現也比同齡球員成熟，相信在經歷短暫陣痛、磨合期後，開季前狀況可望調整到位。

田浩 高國豪 林冠綸

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