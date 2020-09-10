熱火壓著公鹿打 伊古達拉貢獻不容忽視

熱火以四比一擊退安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣的公鹿，挺進東區決賽。當許多人都把功勞歸給熱火的運氣和巴特勒（Jimmy Butler）的表現時，其實還有一人做出了無形的貢獻，那人就是伊古達拉（Andre Iguodala）。

乍看之下，伊古達拉的存在，對於熱火贏球的結果實在無足輕重。畢竟他在這個系列賽平均替補上場15分鐘，場均只有3.6分，甚至第四戰打了快22分鐘，卻一分也拿不到，而熱火也吞下今年季後賽的第一敗。然而，伊古達拉為熱火帶來的動力卻是不可忽視。

時間拉回到今年二月，當熱火在交易截止日前，在三隊交易中從灰熊迎來伊古達拉的時候，許多專家並不看好這份交易能給熱火帶來多大的幫助。雖然伊古達拉是個成名球星，也有豐富的決賽經驗，然而，他的級別還不到頂尖巨星，也沒有能耐把現階段的熱火點石成金，一舉變成爭冠球隊。

相較之下，為了換來這個已經36歲的老將，熱火居然放棄了自家培養的23歲少主溫斯洛（Justise Winslow），眾人都認為不值得。而在那次交易的包裹之中，另一名30歲老將克勞德（Jae Crowder）的加入，反倒被認為對熱火的外線和防守更有直接的幫助。

溫斯洛(左)是熱火近5季來積極培養的年輕球員，會在三隊交易中拿他當籌碼，可見對伊古達拉的重視。 歐新社資料照片

沒想到，因為傷勢不斷而在熱火發展受限的溫斯洛，到了灰熊傷勢仍沒起色，直接宣告整季報銷。反觀伊古達拉到了熱火之後，本季一開始正式出賽就沒停過，中間只在季後賽開打前休息了一場。換句話說，就算交易沒發生，溫斯洛本季也無法為熱火出賽，至少從這一點來看，這筆交易對熱火今年的季後賽已經很有幫助。

伊古達拉今年在熱火只有4.6分及3.7籃板，三分命中率也不到三成，數據完全比不上和他一起來到南灘的克勞德（場均11.9分/5.4籃板/2.9個三分球）。伊古達拉也一直都是替補上場，不像克勞德已經逐漸取得先發位置。然而，伊古達拉在關鍵時刻的防守經驗和能力，依舊能為這支以防守至上的熱火添加頂級配備。

就像對公鹿第五戰，第四節雙方差六分之際，伊古達拉在防守對手的另一台柱米道頓（Khris Middleton）的單打攻勢時，硬是在米道頓起身之際，快手把球拍掉，讓熱火搶回球權。不只成功擋住了對方主將的進擊，也遏抑了公鹿絕望大反撲的力道。

伊古達拉(左)在系列賽中常能有效干擾公鹿射手米道頓(右)，讓他的投籃命中率遠遠不如例行賽的水準。 美聯社

雖說熱火沒有伊古達拉，還是有可能創造逆襲頭號種子的奇蹟，但有了伊古達拉，熱火除了防守再昇級之外，還有在無形之中凝聚起來的精神武裝。這一點，對於當家球星巴特勒如何領導這支球隊的影響尤其明顯。

巴特勒是個好勝心強的球員，這一點無庸置疑，但這樣的特質讓他和明星隊友的相處始終存在著問題，從公牛、灰狼到76人都是如此。前MVP羅斯（Derrick Rose）在他個人自傳《不死玫瑰》中，也提到他和巴特勒這個前隊友相處的往事，兩人曾兩度在錫柏杜（Tom Thibodeau）的執教下效力於公牛及灰狼。羅斯提到巴特勒那時在灰狼做為「帶領球隊打進季後賽的人」，最終和年輕球星唐斯（Karl-Anthony Towns）無法合拍而離開。羅斯說他和巴特勒不親近，但從未看彼此不順眼，不管媒體怎麼說，他倆的關係一直都不錯。當巴特勒陷入交易風暴之後，也會找他討論。只是後來到了76人，幾乎同樣的劇本再度上演，巴特勒再度和球隊不歡而散。

到了熱火的巴特勒，幾乎可說是一人獨大，陣中再沒有任何球員的星度和實力能與他相較，主力除了34歲的德拉基奇（Goran Dragic）和克勞德之外，其他全是年輕菜鳥。而頂著冠軍光環的伊古達拉加入之後，他的存在既不會造成球星相撞的衝突，他的個性和場內外溝通能力，更對巴特勒的絕對領導核心有著凝聚和潤滑的效果，讓熱火這批年輕主力球員能整合出更強的向心力，僅有的幾名老鳥也能相處愉快，一同全心求勝。

伊古達拉(右)不但在場上的換防、補位做出貢獻，在休息室也有球隊潤滑劑的效果！ 美聯社

對巴特勒來說，伊古達拉在熱火的角色，可以說是羅斯在灰狼時的加強版。為巴特勒提供了更多的領導心法，讓他能進階成為更好的領導者，和其他年輕球員之間也串接起更有效的情感聯結。巴特勒屢屢讚賞熱火在練習以及比賽時的氣氛，中間的轉變，伊古達拉這名老將的貢獻不可忽視。

現在的伊古達拉確實老了，不只他的進攻火力下降，運動能力下滑，球隊角色也回不到當年決賽MVP的等級，然而他仍有賴以成名的關鍵防守，更重要的是，他為巴特勒當家的熱火，加入了更多的冠軍經驗和休息室能量。

目前伊古達拉將連續六季打進分區冠軍賽，如果熱火真的晉級總冠軍賽，那也將是他連續第六年在決賽出場。到時無論熱火面對的是塞爾提克還是暴龍，伊古達拉在攻守兩端以及場內外為熱火帶來的無形武裝，都會讓今年的東區決賽更有看頭。