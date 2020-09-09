NBA／季後賽朗多是真的 湖人戴維斯：我曾親身經歷

洛杉磯湖人替補後衛朗多（Rajon Rondo）在今天與休士頓火箭的系列賽第三戰於末節挺身而出，球隊單節30分得分中有23分是由他親自或是送出助攻所拿下，展現了傳聞中的「季後賽朗多」身手，而隊友戴維斯（Anthony Davis）賽後也直言，自己早就知道「季後賽朗多」的真實性，因為過去在紐奧良鵜鶘時期就已經親身體驗過。

今年34歲的朗多，在進入NBA的第二個賽季就幫助塞爾蒂克奪下冠軍戒指，不過在接下來的12個賽季中他未能再一嘗冠軍滋味，直到今年來到湖人與詹姆斯合作後，讓他有望再一次獲得爭冠機會。

儘管復出首戰表現不如預期，不過近兩戰季後賽經驗豐富的朗多隨即調整個人狀態，在第二戰拿下10分9助攻5抄截，今天更有21分9助攻，其中在第四節就拿下12分、送出5助攻，湖人單節30分中有23分是經他手所拿下。

對於被稱作已經進入「季後賽朗多」模式，朗多賽後則是笑著表示，並不在意外界對他的稱呼，「我不在意大家怎麼稱呼我，因為只有當教練信任你時，你才會打出這樣的表現，我在季後賽中得到更多上場時間，如果沒有隊友我就無法做到這一切，他們將球送到我手中，讓我找到信心，接下來我將會繼續保持謙遜。」

事實上「季後賽朗多」也反應在數據上，朗多生涯例行賽平均每場比賽能貢獻10.2分8.3助攻4.7籃板1.7抄截，但來到季後賽後平均上升到13.9分9.3助攻6籃板1.9抄截。

對於朗多的季後賽模式，過去在鵜鶘時期就曾與他合作過的戴維斯就說：「季後賽朗多是確實存在的，我在紐奧良時就曾經歷過，他在場上的強度、投籃和傳球都提升到另外一個層次，加上他的籃球智商本來就高人一等，這讓我們有兩個籃球智商最高的球員，就是他與詹姆斯（LeBron James）。」

而詹姆斯也說：「我為我和朗多這樣的老將能有這種表現感到自豪，如果你知道聯盟正在努力淘汰我們這些老球員時，你就該為朗多的表現感到驕傲。」