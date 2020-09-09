NBA／詹姆斯單節送四火鍋 佛蓋爾：就像超級英雄

洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（LeBron James）在今天帶領球隊擊敗休士頓火箭後，不僅奪下個人生涯季後賽第162勝，獨居聯盟史上第一，今天第三節他單節送出四次阻攻也創下個人生涯新高，讓總教練佛蓋爾（Frank Vogel）直言表現猶如超級英雄。

詹姆斯今天與火箭之戰在攻守兩端都主宰戰局，光是上半場他就拿下近球隊一半得分的29分，下半場在朗多（Rajon Rondo）接掌進攻火力後，他則是改在防守端幫助球隊，其中在第三節就送出三次阻攻，讓火箭單節僅有18分、下半場僅有38分進帳。

談到詹姆斯今天的表現，湖人主帥佛蓋爾以超級英雄般的表現來稱讚他，「我們上半場幾乎是不設防，如果不是他一次又一次投進關鍵球，這場比賽我們可能就要慘敗了，然後下半場他則是為我們守護籃框，在那幾次阻攻中他就像是一名超級英雄，帶給球隊很大的提升，你很難用言語形容他的表現。」

詹姆斯則直言，在火箭一度排出五名射手的死亡五小陣容下，如何處在正確的防守位置變得格外重要，而今天自己只是剛好能適時協防，「他們的進攻點太多了，如果你協防晚了就必須付出代價。那幾球（阻攻）確實提振了球隊的士氣，特別還是在相當拉鋸的第三節，我努力出現在正確的位置上，看看自己能做些什麼。」

而詹姆斯今天全場36分7籃板5助攻4阻攻，也成為繼2000年的「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）後，第一位在季後賽單場至少拿下35分5籃板5助攻4阻攻的湖人球員。