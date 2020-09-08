火箭三分雨雖瘋狂 湖人靠陣容變小贏球才厲害！

湖人系列賽G2以117：109力克火箭，系列賽打成1：1平手。面對火箭53投22中，三分球命中率高達4成15瘋狂火力，湖人還是在第四節成功封關拿下火箭。

許多專家和媒體、球迷把湖人贏球功勞記在替補控球朗多身上，朗多此役上場29分鐘替補最多，貢獻10分、9助攻、5抄截，場上效率值+28全隊最高。朗多確實表現稱職，功不可沒，但湖人真正贏在「防守」和「陣容變小」，尤其是第四節詹姆斯+戴維斯穩定表現同時帶動全隊防守。

湖人替補後衛朗多10分3籃板9助攻5抄截的全能表現，一個人就壓過火箭全部板凳球員。 美聯社

第四節湖人成功封鎖火箭，打出27：17反擊，第四節讓火箭難以突破、得分困難、三分命中率下滑，湖人還能有效控制犯規，減少火箭哈登站上罰球，這才是湖人能成功贏球，第四節完成逆轉關鍵。

系列賽前我就提過，湖人必須重新定位替補前鋒莫里斯，幫助莫里斯融入比賽，找回出手信心和節奏，他能成為湖人最重要替補，同時解放詹姆斯、戴維斯和後場射手。

莫里斯205公分，有對抗性，也有拉開空間三分能力，他能對位對手4-5號位置球員，加入湖人以來他一直在主要輪換之外，出手信心，打球節奏完全沒有進入正軌。由於湖人已經有兩大內線長人麥基和哈沃德，替補還是庫茲瑪要上場，莫里斯根本沒有上場空間和輪換角色。

G2莫里斯出賽23分，8投6中，其中三分球5投4中，攻下16分、5籃板，他的得分主要都在上半場，但他的存在和角色，讓詹姆斯、戴維斯可以更有效製造錯位和專注進攻、防守，成為湖人最大優勢。

湖人替補前鋒莫里斯上一場比賽只出賽9分鐘，像個遊魂一樣沒有任何數據貢獻。本場他上場近23分鐘，繳出16分5籃板的成績，而且常有效製造錯位，讓詹姆斯跟戴維斯可以全力發揮。 美聯社

對湖人來說，G2是非常重要勝利，除了扳平系列賽1：1，避免陷入0：2落後不利情勢，更重要的是湖人找到更好、更高效陣容和人員組合。

1、湖人陣容變小

替補中鋒哈沃德G2沒上，先發中鋒麥基也只打了8分鐘，湖人兩名主要輪換長人幾乎跌出主戰陣容，莫里斯取代這個位置，防守、速度、對位都跟得上，加上莫里斯能投籃，身高也在火箭主戰陣容之上，對位和攻防製造錯位都佔優勢。

2、有效防守哈登

對湖人來說最重要的就是防守，火箭以4成15三分命中率砍進22個三分球，但湖人還能贏球，第四節封關防守最關鍵。火箭整場都在切傳、攻防轉換，瘋狂三分出手，第三節火箭打出41：23反撲，把湖人轟得七暈八素，差點改變比賽。

湖人有效包夾哈登，哈登全場僅出手12次，儘管哈登還是非常高效攻下全隊最高27分，但湖人有效減少哈登持球傷害和突破、創造空間，湖人出色防守和針對性非常成功。

湖人「只」讓哈登(右)攻下27分，已經大大減少了他的破壞力。反之詹姆斯(左)繳出28分11籃板9助攻4抄截2火鍋的成績，這就是他最可怕的季後賽無雙模式。 美聯社

3、詹姆斯開啟無雙模式

詹姆斯在第四節沒有放鬆，擺明了湖人必須要拿下勝利，湖人全隊也沒有鬆懈，靠著出色防守和反擊，保持強度和場上效率，第四節完成反撲，並且只讓火箭攻下17分。詹姆斯開啟季後賽模式和帶動力，即使火箭有瘋狂三分和更多得分點，但湖人還是可以化險為夷。

湖人在決勝期和關鍵對位，同時擺上莫里斯、戴維斯、詹姆斯三名鋒線加兩名射手，這是湖人把陣容變小第一招。朗多上，兩名射手+詹姆斯+戴維斯又是另一套小個子陣容，兼具防守強度、速度和反擊，對位全部小個子陣容瘋狂火箭，湖人捨長人縮小陣容，完成不錯轉型。

當火箭以4成15三分命中率投進22個三分球卻贏不了比賽，現在換火箭要傷神費心求變，如何鑿開湖人的打法和防守，火箭必須找到更好對位戰術，才能轉換為優勢。