P聯盟／攻城獅再補強 高國豪傳加盟

政大雄鷹籃球隊後衛田浩受同期好手高國豪刺激，決定投身P聯盟，上周正式加入新竹攻城獅隊，今天傳出高國豪也將結束旅美生涯，成為新竹攻城獅一員，新東家本周三將舉行記者會宣布相關消息。

高國豪高一率松山高中摘下HBL男甲級金盃，一人囊括MVP和新人王，高三再摘下另座HBL男甲級MVP，之後赴美逐夢，先在社區學院增進語文，接續獲得NCAA一級球隊東南密蘇里州大獎學金，原本今年要迎接最後一年大學生活，但新冠肺炎疫情改變計畫。

上月參加2020 Be Heroes經典挑戰籃球賽，高國豪就曾鬆口，赴美或留台都是可能選項，如今傳出加盟攻城獅，讓新竹新球隊再添話題。

攻城獅上周就曾舉辦球隊記者會，今天臨時宣布9日再辦記者會，和高國豪傳出加盟的時間點也不謀而合。