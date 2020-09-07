NBA／「衛少」否認陷低潮 哈登：不擔心他

火箭隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）季後賽表現掙扎，今天和湖人隊的第2戰15投僅4中拿10分，另出現7次失誤，球隊最終以109：117落敗，遭紫金軍團扳平戰局。

「衛少」今天三分線7投僅1中，成今天大罩門之一，這也是他從去年耶誕節後的最多外線出手場次，但成效不彰，「泡泡」復賽後因傷打打停停的他承認，需要打得更有效率。

今天攻下27分的「大鬍子」哈登（James Harden）則是為搭檔緩頰，他說：「衛斯特布魯克會沒事的，他很出色，他很棒的一點在於，對比賽的影響力不只是得分。他運動能力很好，很傑出，可以影響防守，也可以當組織核心。他為球隊做了很多事來影響比賽，所以我們不會為他擔心。」

今年1月到3月賽季因新冠肺炎暫停前，衛斯特布魯克出賽23場繳出場均31.7分、8.1籃板和6.8助攻，命中率達5成27，但迪士尼復賽前他確診新冠肺炎，雖仍到園區和球隊會合，但復賽一開始的排位賽又因股四頭肌受傷，8場比賽缺陣4場，季後賽第一輪也缺席4戰，之後5戰場均只有15.6分、4.4助攻，命中率3成91。

不過「衛少」否認自己陷入低潮，聽到記者相關提問，他回說：「我很困惑，你說要振作起來，是要振作什麼？」他強調命中率不佳的狀況有時就是會發生，「這OK，我下場比賽就會重振旗鼓，會準備妥當，這系列賽現在才是1：1。」