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NBA／字母哥紀錄夜 公鹿卻慘烈吞敗陷絕境
密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」安戴托昆波，今天成為NBA史上，最快達到季後賽累積1000分、400籃板與200助攻的球員，可惜球隊沒守住12分領先，最後慘遭邁阿密熱火逆轉。
公鹿王牌球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天賽前季後賽累積達981分、454籃板與199次助攻，今天他繳出21分、16籃板與9助攻，生涯僅用42場季後賽就成功「達陣」，完成1000分、400籃板與200助攻壯舉。
可惜頂著聯盟頭號種子光環的公鹿，今天在東部季後賽次輪吞下最屈辱的一敗，前3節打完他們還以87比75握有12分領先。
最後一節熱火拉出一波不可思議的40比13強攻，不僅後來居上、以115比100再勝公鹿，系列賽取得3比0「聽牌」優勢，公鹿第4節淨輸27分，寫下NBA最慘烈的紀錄。
根據美國運動權威網站ESPN紀錄顯示，公鹿在第4節淨輸27分，是NBA自1955年引進24秒計時後，在季後賽的最大分差。
更糟糕的是，公鹿在季後賽次輪以0比3大幅落後，在NBA史上，沒有任何一支球隊能在系列賽0比3落後下演出大逆轉，公鹿並成為NBA史上，第3支頂著聯盟頭號種子光環，卻在系列賽陷入0勝3敗泥沼的球隊。
2005年的聯盟頭號種子鳳凰城太陽，在西區決賽面對聖安東尼奧馬刺，開局就連吞3敗，最後拚到第5戰以1比4出局，而2001年頭號種子馬刺，同樣在西部決賽連輸洛杉磯湖人3場，最終慘遭對手橫掃出局。
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