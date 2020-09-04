夏季挑戰賽／李漢昇扮導師 陳懷安繳全能數據退裕隆

在球隊先發雙後場李漢昇與于煥亞陸續傳出傷情後，九太科技二年級後衛陳懷安在今天出戰裕隆的比賽中繳出18分10籃板7助攻的全能成績單，帶領球隊以77：68中斷裕隆四連勝。

去年以選秀榜眼之姿加盟九太的陳懷安，在菜鳥球季就獲得球隊重用出賽22場，不過表現起伏過大仍是尚待改善的問題，而今年選秀會在九太以狀元籤選入旅外後衛李漢昇後，陳懷安原先被認為上場時間可能將受到壓縮，不過在李漢昇於夏季挑戰賽第二戰就發生肩膀脫臼的狀況，于煥亞也於昨天膝蓋遭撞傷後，陳懷安也在今天挺身而出扛起控球重任。

今天陳懷安不僅拿下全隊最高的18分，還送出7次助攻、抓下10籃板，差點就能完成大三元，對於幫助球隊贏球，他說：「在漢昇受傷後，寶哥（劉嘉發）給我很多信心，今天感覺來了以後出手就覺得會進。」

九太教練劉嘉發則表示，陳懷安是一名有天賦的球員，不過起伏大一直都是他的最大問題，加上大學時期打球屬於「自由奔放型」，也讓他特別安排李漢昇指導陳懷安組織進攻的技巧，「他的天份在，但就是需要雕，讓他能先照著體系打，不過這場比賽也能看到他的進步。」

比陳懷安大兩歲的李漢昇表示，陳懷安是一名打球很有創意和靈性的球員，不能限制他太多，而兩人平時也會就場上表現進行討論，「懷安很願意學，所以平常我們都很常交流，教他一些後衛的技巧或是組織進攻的方式。」

除了陳懷安外，九太吳怡斌、吳曉謹今天也都有17分進帳，讓劉嘉發直言是球員上場後的好表現讓他更能大膽用兵，「今天換上去的球員給我很大的信心，也因為換誰上去都有好表現，讓我在攻守上有更多的想法。」