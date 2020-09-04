快艇雙星難以阻擋 金塊想贏3大將都要發揮

才剛與爵士血戰七戰，成為史上第12支在1比3絕對逆境下，完成大逆轉的金塊，短暫的一天休息過後，馬不停蹄地要面對更艱難的下一關，他們將迎戰擁有聯盟頂級側翼雙星的快艇。

兩隊歷史上僅在2006年季後賽首輪碰頭過一次，快艇在長臂猿布蘭德(Elton Brand)的帶領下以4:1淘汰了甜瓜安東尼(Carmelo Anthony)率領的金塊，這回的再度對戰便是相當新鮮的組合。

兩隊在本季例行賽交手三次，快艇以兩勝一敗佔了上風，金塊在明星賽後兩戰場均輸掉21分，雖然金塊場均能得107分，但是外線命中率不佳，讓快艇掌握多次的搶下籃板後的反快攻取分，節奏被快艇牽著走，種下敗因。多數外媒、專家一致推測快艇將在五、六場之中解決掉金塊。

快艇陣中雙球星雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)，大賽經驗豐富，越是關鍵的場面就越是有能力主宰戰局，金塊基本上難以同時阻擋兩人發揮，只得盡可能限制其中一方的表現，或是藉由進攻來消耗他們在防守端的體能，但這真的是艱鉅任務。

季後賽首輪雷納德穩定的正常輸出，就能攻下32.8分，高居所有季後賽球員第二。況且雷納德總冠軍賽MVP身手的價值還尚未展現，他穩定且高效率的攻守表現，這一輪恐怕依然是金塊的夢靨。而喬治的表現就相對起伏，很難說他在第二輪是大好還是大壞，但基本上他被公認的防守功力就是擺在那邊。

快艇後衛喬治(左)在季後賽首輪的進攻端表現略為失常，但防守攻力依舊在，與雷納德(右2)組成的快艇雙星不讓唐西奇製造傳奇，依然讓獨行俠提早打包。 美聯社

對金塊來說，面對到季後賽次輪的碰頭，不僅是史上第二次對壘，尋求第一個交手的系列賽勝出之外，也是趁著他們現今的高昂氣勢，來證明他們與例行賽是截然不同的風貌。

金塊想從快艇身上摘下勝利有幾個關鍵點：

穆雷(右)與爵士後衛米契爾(左)在季後賽首輪上演了史詩般的對決，也是讓他小宇宙大爆發的能量，第二輪對上快艇還能延續這樣的動能嗎？ 美聯社

第一輪大殺四方的穆雷(Jamal Murray)，還能有連續場次開外掛的無雙表現嗎？面對到身材更加高大的喬治、雷納德用聯盟頂級防守的伺候，穆雷如何回應，如果穆雷能在這個系列賽當中汲取寶貴經驗，獲得成長，對於金塊以及他自己的外來生涯絕對是一大利多。

快艇首輪面對獨行俠的攻擊發動機唐西奇(Luka Doncic)也是沒轍，顯示出球隊在應對擋拆戰術的變化其實還是有諸多帶調整的細節。穆雷在第一輪的擋拆處理變得更加成熟，無論是自己的進攻或是替隊友創造機會的傳針引線，都讓他的場上破壞力提升不只一個檔次，特別是第一輪第四節先生的主宰力，儼然是超級球星等級。

快艇第二輪面對到狀態火熱的穆雷，除了派出防守端雙王牌親自上陣外，其防守球員的單防、換防溝通，等等也是相當關鍵的一環。

約柯奇的體能消耗 決定他由內而外的破壞力

金塊中鋒約柯奇(左)擋拆、中距離、三分球、罰球無所不能，但他那250磅的體重極易消耗能量，若他太過勞累體力用盡時，也就是金塊準備輸球的時候了。 美聯社

約柯奇(Nikola Jokic)得發揮他的牽制力，破壞快艇的內線與防守布陣，還有第四節約柯奇能保有多少體力接管球隊勝負，都是決定金塊有多少競爭力的要素。

沒有戈貝爾(Rudy Gobert)的防守對抗，約柯奇面對身高、噸位矮一級的哈瑞爾(Montrezl Harrell)，理論上在傳球策應的視野上，或個人強勢的單打進攻中，約柯奇都更應該取的更多對位優勢。除非祖巴茲(Ivica Zubac)這輪就是完全的苦工要來鎖死約柯奇的發揮，否則約柯奇是金塊第二輪首重利用的攻守核心。

由約柯奇這點擴散出去的破壞力，能創造隊友許多的空切機會，掩護後投射的時機差，搭配著穆雷主導的擋拆，才能將金塊在場上的空間運用更加靈活。約柯奇願意強打禁區的話，勢必也會牽制快艇外圍防守的注意力，必須協防幫忙內線分擔防守壓力。

若是金塊能由內開始打起，有效縮小對手防守圈之後，團隊仰賴的外圍火網便有伺機開砲的可能性。

另外，經驗豐富的P‧米爾賽普(Paul Millsap)，首輪表現差強人意，次輪是否個人能夠趕緊調整回神，配合著約柯奇高低位連線，也將影響金塊戰術內容的豐富層次。

波特或將扮演重要的攻堅奇兵

金塊新秀波特(左)在復賽之初突然橫空出世，瘋狂的飆分秀讓人對他刮目相看，但到了季後賽立刻顯現他在防守上的大問題，從先發跌到板凳，第二輪能否加強防守並找回投籃信心，將是金塊能否能跟快艇一搏的關鍵。 美聯社

身高達六尺10吋的波特(Michael Porter Jr.)，生涯第一次打季後賽便繳出不錯的成績，首輪7場球當中，平均出賽26分鐘，以44.9%的投籃命中率，能拿下12分7籃板，以及41.7%的三分球命中率。面對到快艇，他的身高仍是個優勢，面對敵方內線，以機動性為強項的哈瑞爾，基本上要往籃框打也無須擔心，他所缺乏的就是經驗的累績，與持球技術上的變化。

金塊教練團向來賦予他空切，外圍衝搶，接應出手等等的任務，以他的角色培養，長遠看來十分合適、稱職，也不至於讓他在菜鳥時期就背付過大壓力而適得其反。

不過金塊若想擊沉快艇，季後賽奇兵的跳出是絕對必備的要素之一，波特就是團隊中最適合的人選。當年全美高中第一人，狀元呼聲頗高的波特，因為傷勢關係，行情直直落，甚至差點跳出樂透圈。波特對上當年選秀會，跳過12、13順位都不選擇他的快艇，是個激發自己鬥志，好好證明身手，學習與頂級球星對抗的最佳舞台。

波特通常借重對友的掩護，持球跳投或是突破進攻，但以快艇後場身材矮小的情形下，若能增加波特替隊友掩護後，換防製造錯位的單打空間，強行向油漆區取分，甚至進而吸引快艇的協防、包夾，對金塊都會是個不錯的嘗試。

即便外界一面倒看好快艇，但經歷第一輪印象深刻的史詩系列賽對戰之後，金塊可以放開一切，毫無畏懼的面對所有挑戰。縱使要闖過快艇這關比首輪更難上許多，但相對的金塊也絕不會讓快艇好過。

結果預測：

快艇4勝2敗淘汰敗金塊

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