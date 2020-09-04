NBA／傳奇控衛奈許 將接掌籃網主帥
消息人士告訴體育電視頻道ESPN，美國職籃NBA名人堂球星奈許（Steve Nash）已與布魯克林籃網簽下4年合約，成為球隊的下任總教練。籃網今天下午已宣布僱用奈許。
籃網老闆蔡崇信（Joe Tsai）及總管馬克斯（SeanMarks）近幾年來一直積極招募奈許。奈許球員生涯成就卓越，他在NBA闖蕩18年，8度入選明星球員，2005、06年連續拿下年度最有價值球員（MVP）殊榮，2018年正式進入美國籃球名人堂。
今年46歲的奈許沒有執教經驗，但他過去具有無與倫比的領導力、籃球智商及打球創意。奈許也與籃網當家球星杜蘭特（ Kevin Durant）建立了牢固關係。
奈許在金州勇士隊擔任顧問期間，曾與當時效力勇士的杜蘭特共事。
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