夏季挑戰賽／裕隆4連勝 呂政儒：像打HBL

夏季挑戰賽今天展開第二輪，已經連打4天賽事，率裕隆隊打下4連勝的當家射手「男模」呂政儒笑說：「像在打HBL，連打4天，上次就是HBL吧。」

夏季挑戰賽匯集SBL四支隊伍，進行兩循環賽事後由排名前2隊伍晉級周日冠軍戰，3、4名周日季軍戰碰頭；第一輪勝隊可獲得1分積分，今天開始的第二輪勝隊積分變成2分，新接掌裕隆兵符的教頭「小諸葛」邱大宗直言，賽制設計「很殘酷」，第二輪更重要，又是完全沒休息的連打賽程，對雙方球員都是考驗。

邱大宗第四節仍將4犯的呂政儒放在場上，且一放就是打滿整節，單節飆進3記三分球的呂政儒透露，本來邱大宗是說打2分鐘就下來休息，沒想到卻一直留在場上，「最後2分鐘以為可以下來了，結果也沒有，沒關係，體力還好！」

「男模」經提醒也憶起，大學UBA和SBL還沒切割時，他要兩邊跑，曾經歷13天12戰的體力大考驗，夏季挑戰賽一連7天賽程的確也是挑戰，「就多休息，自己去調整。」

兩隊前三節打得拉鋸，半場裕隆以40：38領先、三節也只維持58：57些微優勢，靠呂政儒第四節3記外線、外籍新兵斑霸籃下逞威，助隊拉出21：9攻勢奠定勝基，最終就以81：70迎接4連勝，5分積分也遙遙領先。