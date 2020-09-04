真金不怕火來煉 湖人破火箭最多花6場

湖人季後賽第二輪對手終於出爐，火箭「搶七」幸運淘汰雷霆，湖人將和火箭爭取西區決賽門票。火箭季後賽平均每場出手51次三分球(史上第一)，三分命中率3成6，兩分球出手只有39次，命中率4成35。季後賽火箭投籃命中率+瘋狂三分+全面換防能不能給湖人製造麻煩，甚至把西區第一種子湖人拉下馬？

我的答案是：很難，湖人這個系列賽可以4：2淘汰火箭，如果湖人前兩戰取得2：0領先，那麼火箭最多就是贏一場。

美國媒體給火箭這個系列賽評價不低，湖人和火箭勝算大約是54：46。我的看法沒那麼樂觀，湖人面對火箭，勝算大概是65：35。火箭需要打出連續4-5場奇蹟般瘋狂三分和高效進攻，才有可能扳倒湖人。

今年火箭其實得分點更全面，全隊主要輪換七人，其中六人得分至少13分以上，這是以往不曾看過的火箭，更均衡、更多得分點，幫助哈登和衛斯特布魯克不再需要大量持球、負責終結進攻，火箭應該會更難被針對和防守。

火箭本季的得分點更多更平均，應該不會出現哈登(中)被盯死就完全失去進攻能力的情況。 歐新社資料照片

同樣是面對分區第一種子，熱火vs.公鹿系列賽，我預估熱火有4成5勝算，只要能有效限制+困住安戴托昆波，熱火就能翻盤。

火箭進攻武器更多，三分更瘋，玩命防守悍將更有帶動性，陣中還有雙MVP哈登+衛斯特布魯克，理論上火箭面對湖人至少也會有4成5勝算。但火箭的對手是湖人，不是公鹿，湖人的針對性和隊型、防守，詹姆斯帶隊模式，都是火箭很難輕易破解的對手。

湖人攻防武器和致勝打法其實很簡單，一是防守，湖人輪轉協防和針對性都很強，拓荒者面對湖人，復賽八戰原本無限瘋狂進攻和三分火力跟著熄火，湖人防守強度和能力，檔次不同。二是詹姆斯帶動性，35歲老詹仍是聯盟帶隊能力和成就隊友領袖球星，季後賽擁有一名影響力和關鍵性十足球星，戰力加三成。

湖人能有效剋制火箭，關鍵就在防守強度和對位。湖人對火箭明顯優勢：

1、湖人出色的防守

湖人一對一防守，湖人主要輪換戴維斯、哈沃德、詹姆斯、波普、卡盧索、庫茲瑪、格林七人身高都在195公分以上，規格和對抗性都足以製造火箭麻煩。防守是湖人爭冠最重要武器，拓荒者面對湖人，進攻爆發力和外線火力馬上掉三成。

拓荒者從復賽以來打出強悍的進攻與高昂的士氣，但在季後賽遇上湖人只發揮了一場，接下來就完全被守死，可見湖人的防守能力的可怕。 美聯社

2、對位

對火箭來說，湖人戴維斯和詹姆斯兩人的對位、攻防優勢，足以抵消哈登和衛斯特布魯克雙MVP帶動力，最終決勝關鍵就在團隊合作，火箭主打球星球、三分手氣、無限換防，湖人在攻防對位優勢上能製造火箭最大麻煩和錯位。

3、詹姆斯是王牌

詹斯斯一對一和創造力，足以輾壓火箭場上每一個對手，他的身高、體型和球路也能無解存在，加上明星前鋒戴維斯季後賽首輪場均貢獻29分、9籃板，內線優勢和對位，在詹姆斯帶動下，火箭防守面臨最大挑戰。

詹姆斯(中)在季後賽開啟無雙模式時，幾乎是無人能擋，首輪對拓荒者5戰打出27.4分、10.2籃板、10.2助攻的恐怖成績。 美聯社

火箭最大優勢就是雙MVP和三分球，三分不瘋，火箭只靠雙MVP得分也很難贏球。三分不瘋，火箭就只剩下球星一對一單打和攻防轉換，面對湖人這種爭冠攻防等級球隊，火箭必須要球星打瘋，同時三分投瘋，否則扳倒湖人的難度還是很大。

湖人球路、整體實力和對位優勢留給火箭贏下系列賽機率低於四成，火箭完全不能失準、失常，而且要整體系列賽都要打得很瘋，另外還要湖人打不好，為火箭贏球創造機會。

結果預測

湖人4：2淘汰火箭。如果火箭三分瘋不起來，湖人4：1淘汰火箭都有可能。