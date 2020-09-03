NBA／西區打好打滿 快艇第二輪4日開工

《季後賽對戰表─東區》

《季後賽對戰表─西區》

火箭隊今天驟死第7戰驚險擊敗雷霆隊，代表西區季後賽第一輪4個系列賽全部結束，第二輪所有對戰時間也出爐，儘管遇抗議種族歧視停賽3天插曲，聯盟仍擬10月1日展開總冠軍系列戰。

東區第一輪季後賽4組對戰有3組是「橫掃」，公鹿也只多花一場就出線，反觀西區戰況膠著，火箭、雷霆及金塊、爵士組合都「打好打滿」纏戰7場，今天火箭出線同日，東區第二輪的公鹿、熱火系列賽已經打完第2場。

按照聯盟公布的第二輪日程，維持每天2場比賽的模式，每支隊伍都是間隔一天就出賽，西區第二輪由快艇和金塊組合打頭陣，台灣時間明天早上9點進行第1戰，最快9月10日的第4戰能產出晉級隊伍，若再打滿7戰則是16日產出勝家。

西區頭號種子湖人以逸待勞迎接火箭，系列賽首戰5日早上9點登場，若有球隊連贏4戰「橫掃」出線，11日就能拿到晉級資格，最晚17日第7戰決一死戰。

東區兩組系列賽都已打完2場，塞爾蒂克以2：0領先衛冕軍暴龍，熱火今天靠巴特勒罰球絕殺，對頭號種子公鹿也取得2：0優勢；明天塞爾蒂克、暴龍第3戰台灣時間6點半登場，塞爾蒂克若能「聽牌」，最快6日就有機會出線，公鹿則要在周六第3戰挑戰系列賽開胡。