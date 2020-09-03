NBA／保羅紀錄之夜成悲情英雄 雷霆落選菜鳥成亮點

奧克拉荷馬雷霆在今天以兩分差不敵休士頓火箭後，無緣挺進到季後賽第二輪，其中率領球隊苦戰七場的主控保羅（Chris Paul），儘管在今天成為NBA季後賽史上於搶七大戰中奪得大三元最年長的球員，但對於無法帶領球隊晉級仍讓他感到懊悔。

去年夏天才從火箭轉戰雷霆的保羅，在與前東家的七場系列賽中繳出平均21.3分7.4籃板5.3助攻的亮眼數據，包括在今天的第七戰拿下19分11籃板12助攻，成為史上第四位在季後賽拿下大三元的35歲以上球員，另外三人分別為詹姆斯（LeBron James）、貝勒（Elgin Baylor）和史塔克頓（John Stockton）。

不過在球隊遭淘汰後，保羅仍是將輸球責任一肩扛下，「我們整個賽季都很努力，且不去理會外界對我們的質疑，也從來不會對自己的能力有疑慮，但這真的太難受了，我們是有機會的。一切都怪我，我們在最後幾分鐘試著加快節奏，但進攻卻停擺了。」

除了35歲的保羅表現亮眼外，雷霆菜鳥後衛多特（Luguentz Dort）今天更打出生涯代表作，投進六顆三分球拿下30分4籃板，他甚至在比賽最後4.8秒負責執行雷霆的關鍵一擊，卻遭到火箭哈登（James Harden）賞了一記絕殺火鍋，但可圈可點的表現仍成為本場比賽一大亮點。

談到以一名選秀落選菜鳥的身份獲得球隊重用，多特說：「沒有中選我雖然很難過，但這支球隊給我莫大的信心，他們非常相信我，讓我覺得很幸運，而我也沒有去聽取外界對我的批評，並在這樣的比賽中站了出來。」