失落的衛斯特布魯克 能在G7找回救贖嗎？

火箭在第六戰決勝的最後五分鐘，出人意料地浪費了六分的領先，最終以四分之差落敗，被雷霆逼進搶七割喉戰。賽後被點名的最大戰犯，就是在讀秒階段雙方平手時，先是投了個籃外空心的中距離，接著又在落後兩分時發生「再見失誤」的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。單場拿下17分，卻發生七次失誤的他，在讓火箭陷入絕境之後，是否能在第七戰扭轉一切？

衛斯特布魯克若想要在系列賽的最終戰獲得救贖，他能走的劇本只有兩個，一是球隊靠著他一人發揮，最終獨力贏球；二是他成功帶起團隊攻勢，並且命中關鍵進球。然而，球隊獲得勝利，並不見得就能挽回他在第六戰失常的評價，若火箭沒有他的火力輸出卻照樣勝出，對衛斯特布魯克的質疑就不會稍歇。若是發生輸球的劇本，那麼就算他打出破紀錄的個人得分也沒用，一旦他表現持續低迷，最後只能目送雷霆晉級，更將重擊這位前MVP得主的形象。

唯有球隊和他同時雙贏，這樣衛斯特布魯克才能擺脫這難堪的一季。因為他不是只想要彌補第六戰的失落，更想證明自己在去年的交易案當中，是值得火箭付出四個選秀權的代價。

說來這一季對衛斯特布魯克來說，確實非常難捱，即使得分保持水準，評價卻一路走低。他在火箭第一季的火力數據為27.2分，7助攻及7.9籃板，雖說助攻和籃板比不上他在雷霆連兩季大三元時那樣亮眼，但他的得分表現仍是高出一截。就算在復賽期間接連受困新冠肺炎和傷勢的干擾，種子賽只出賽四場，但仍兩度單場拿到31分。到了季後賽前四戰都沒上，若不是因為毫無預警的罷賽風波，他還不見得能夠在關鍵的第五戰復出。只是他對那場比賽的勝利沒有太多貢獻，只拿下7分7助攻。

相對於保羅(中)意外在雷霆成為救世主，衛斯特布魯克(右)想在火箭並列為耀眼的雙星不成，卻常成為球隊狀況不佳時的代罪羔羊，實在是情何以堪。 美聯社

至於第六戰，衛斯特布魯克幾乎是一個人搞砸了球隊到手的勝利，他在最後四分鐘主導進攻，火箭持有的五次球權中他就出手三次，反觀拿下單場最高32分的隊友哈登（James Harden）卻是連球皮都沒摸到。衛斯特布魯克在戰局僵持時想挺身而出，隻手攬住勝利，結果一出手不是失手，就是失誤。

「衛斯特布魯克怎麼了？」這個疑問，其實已經糾纏了他和火箭一整個球季。遠因是他從雷霆時期就累積下來的問題，至於近因則是受傷，讓他復出之後調整不及。

火箭這一季「雙MVP核心」的實驗組合，從交易之初就不斷地受到質疑，球季開打之後的戰績不穩更是坐實了眾人的疑慮，衛斯特布魯克無法和哈登發生加乘效果，做為主控的他也沒有足夠的助攻表現，來讓身旁的一票射手發揮破壞力。

火箭隊今年的雙MVP實驗，在例行賽並不是很成功，火箭是哈登(左)的球隊，衛斯特布魯克(右)再努力也是略顯格格不入。 美聯社

當雷霆輪換了一票巨星組合卻拿不到冠軍，一路留到最後的衛斯特布魯克，竟從有情有義的孤臣，逐漸變成無力回天的孤星，而在搭擋的超級球星一一走人之後，這台大三元製造機既被認為無法獨力奪冠，也無能提升全隊一同捧盃。許多專家認為衛斯特布魯克個人獨大的心態從未改善，過去幾年奧克拉荷馬全城全隊陪他一起刷紀錄的結果，更加劇了他持球時間過長的缺點。在轉隊之後，即使他努力做出改善，但和哈登的配合並沒有因為兩人過往的淵源，而有更好的化學效應。

火箭畢竟不是衛斯特布魯克的球隊，他在適應上確實比較吃力。再加上久未比賽，手感和球感都生疏，無論是想要在季後賽中追求個人表現或是促進團隊配合，對現階段的衛斯特布魯克來說都很艱難。

在這樣的情況下，究竟火箭第七戰會和雷霆打出什麼樣的內容？會是任一方早早底定了勝利，還會是像金塊爵士之戰那樣的膠著拉鋸？無論是哪一種戰況，衛斯特布魯克的表現都很重要：火箭想要先聲奪人，就需要衛斯特布魯克立刻釋放足夠的得分能量，從一開始就拉開比分差來搞定比賽。反之，若是最後勝負懸於一線，就需要衛斯特布魯克控制住情緒和場面，拿出關鍵攻防表現，才能晉級第二輪。

火箭能否避免在首輪就上演遭淘汰的慘劇，衛斯特布魯克的表現至為重要，尤其是在關鍵時刻的情緒控制。 美聯社

從目前的狀況來看，火箭在得分火力上確實佔了優勢，想要打贏第七戰非得把三分線進攻發揮出來不可。而打出韌性的雷霆也具有逆轉的本錢，因為他們在關鍵時刻的攻防表現，遠比火箭來得穩當。即使最近他們的得分能力因為亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及施羅德（Dennis Schroder）的降溫而下滑，但受惠於火箭薄弱的防守體系，雷霆依舊很有機會在同一系列賽完成二度逆轉。在對火箭如此不利的情勢之下，從當家球星變成軟肋罩門的衛斯特布魯克，必須設法幫休士頓贏球才行。

若是火箭真的晉級，但衛斯特布魯克並沒有顯著貢獻，外界對他質疑的聲音將不會散去。但至少他仍有機會找回狀態，在接下來的系列賽裡打出屬於他的比賽，去證明自己有辦法讓球隊在季後賽贏球。若是火箭被淘汰，那衛斯特布魯克就只能等到明年季後賽才能扳回顏面，這一條路將會相當艱辛，他的救贖，也將需要付出更多代價和等待。