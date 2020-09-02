大叔、黑豹、名帥上天堂 留給球迷無限懷念

從今年初在退役籃球巨星布萊恩(Kobe Bryant)意外驟逝後，整個美國的非洲裔社會就一直處於低氣壓中，警察執法濫權、過度暴力、因選舉而造成的種族與社會對立，上周威斯康辛州又發生年輕黑人爸爸布雷克(Jacob Blake)被警察射殺成重傷，事情還沒完，接著黑人男星鮑斯曼(Chadwick Boseman)、前NBA球星「大叔」羅賓森(Clifford Robinson)和黑人籃球教練始祖湯普森(John Thompson)等相繼因病去世，看來2020年對美國的非洲裔來說，是相當流年不利的。

先談羅賓森，除非像是筆者這種大叔40歲以上年紀的，30多歲以下的NBA球迷對羅賓森其實是沒太多印象的，但在1990年代那喬丹(Michael Jordan)大帝正如日中天時，羅賓森其實是常被和喬丹接連在一起的，因為當年正年輕的羅賓森，身高6呎10吋，可打三號到五號的位置，在季後賽對上當時的芝加哥公牛隊時，總是被派去守喬丹，當時波特蘭拓荒者隊教練的想法是，讓羅賓森高大的體型和靈活的步法去壓著喬丹，看是否可以管用。

沒想到這一想法，造就了往後NBA經典的喬丹聳肩和無奈的回防畫面，那是1992年的NBA總冠軍賽第一場與拓荒者隊的比賽，生涯三分命中率只有32.7%的喬丹，在那一場比賽比賽投進六記三分球，喬丹那一年在季賽的三分線表現更是生涯奇差，只有27%，因此當冠軍賽第一場比賽喬丹投進第六記三分球時，他很不好意思、感覺很「辣撒地」向防守他的拓荒者隊那名戴著頭帶、滿臉無助的球員做出NBA史上有名的聳肩無奈畫面。那一名戴著頭的球員就是「大叔」羅賓森。

羅賓森是前拓荒者名將，在場上總是戴著紅色或黑色頭帶，讓人看起來是個全力以赴的球員，事實上他生涯早期也是常常整季全勤出賽。 1992-93 Skybox球員卡

在NBA近半世紀的球員服裝與配件方面，有幾個進程和代表人物，例如80年代，首先戴起籃球運動型護目鏡的就是「天鉤」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar )，比較好笑的是當時和賈霸同屬洛杉磯湖人隊的前鋒沃錫(James Worthy)也和賈霸一模一樣戴著類似護目鏡，當年NBA球賽轉播剛進台灣，台灣許多青少年球迷分不清楚，看到一個黑人球員戴著護目鏡在籃下以快速靈活的步法進行單打，就在電視前喊著「甲飽、甲飽」，其實真正的賈霸正坐在板凳上休息呢，在場上的是其實是沃錫。

而羅賓森在配件上的貢獻就是他是首批配戴頭帶的球員，每次看到拓荒者隊的比賽，該隊只有一名球員戴頭帶，就是羅賓森。他曾表示是因為他的額頭特別容易流汗，因此頭帶可以阻止大量的汗水流進眼睛，其實大叔在生涯晚年到金州勇士隊和紐澤西籃網隊時已經比較少戴頭帶了，但他算是NBA球員戴頭帶的濫觴。

而新一代黑人男星鮑斯曼的死去對於目前正處低迷的美國黑人社會也是一大打擊，畢竟他才得年43歲，鮑斯曼挑大樑演的第一部電影「生命快車」(The Express: The Ernie Davis Story)就是一部以運動員為主題的電影，描寫1961年前雪城大學跑鋒戴維斯(Ernie Davis)成為第一位非洲裔得到大學最佳美足球員海斯曼獎的故事。鮑斯曼後來又相繼演了「傳奇42號」，扮演打破大聯盟職棒種族藩籬的傑奇．羅賓森(Jackie Robinson)和「選秀日」(Draft Day)等電影，讓美國廣大影迷經常將他和運動故事為主題的電影聯想在一起。

鮑斯曼在主演漫威電影「黑豹」後一炮而紅，其實他以前就曾在棒球大片「傳奇42號」中擔當大樑。 美聯社

而老湯普森教練則是美國大學男籃史上第一位奪冠的非洲裔教練，拿下1984年男籃錦標賽冠軍。1972年當他接管喬治城大學男籃的前一年，校隊戰績是3勝23負，喬治城因為地處美國首都華府市內，本屬於美國知名的法政大學，學校本身對於運動方面其實不是很在意，也沒想靠運動項目競賽來為學校賺錢，因此直到現在喬治城大學除了籃球拿得出手、有點名氣之外，美足隊是屬於第三級的，該校也沒有棒球隊。

該校的男籃隊在湯普森執教後三年後，從1975年起連續20年打進全國64強標賽，1982年首次打進最後四強、1984年藉著知名全國的中鋒尤英(Patrick Ewing)拿到全國冠軍、1985年也再次打進總冠軍賽，湯普森成功的將喬治城大學男籃隊的品牌建立起來直到他退休。

前尼克名將尤英(右)在喬治城大學時期，就是在湯普森(左)的執教下贏得NCAA冠軍。 美聯社資料照片

老湯普森最知名、最讓人家喻戶曉的一件事倒還不是在籃球場上，在80年代美國全國的毒品問題嚴重且猖獗。當時喬治城大學男籃隊知名的新人中鋒莫寧(Alonzo Mourning)一直被華府地區有名的毒梟，道上綽號「鐺霸先生」(Mr. Dunbar)的艾德蒙(Rayful Edmond)給扯上，外傳鐺霸一直希望莫寧能到他的靡下來為華府地區毒品販賣盡一份心力。

湯普森眼看這樣可能會把莫寧一生給毀掉，他很客氣地將艾德蒙請到學校的體育館來，在談判過程中，湯普森一直希望毒梟艾德蒙能放了莫寧一把，沒想到雙方一言不合，6呎10吋的湯普森站起來手指著艾德蒙，語帶恐嚇的警告他以後不要再對任何喬大男籃隊員搞些有的沒有的。當時年僅25歲的艾德蒙光是小弟幾百位不說，身上揹了多宗槍擊命案和毒品案件，殺人不眨眼的，過往只要和艾德蒙有過節的，很少是活著走出談判桌的，而湯普森教練是少數或甚唯一的。

從那一件事後，華府地區的幫派老大對於老湯教練都多了一分敬重，球員看著教練為了能將自己從邊緣帶出，也是由衷感動，這也是為何在2016年9月NBA一代後衛、喬治城大學男籃名將艾佛森(Allen Iverson)在進入籃球名人堂，一上台演講致詞時，他含著眼淚就向湯普森教練感謝，表示是教練挽救了他的一生。

這三人的離世都讓美國的體育界感到婉惜與不捨，三人的一生與貢獻對於黑人社會也都具有正面意義。筆者留學移民來美至今超過18年，從學生、媒體從業到目前於美國政府擔任公職，從運動到工作對於美國的非洲裔社會也多少了解一些。

前76人名將艾佛森(左)在喬治城大學時期就與總教練湯普森(右)有深厚的情誼。 美聯社資料照片

非洲裔受奴役、欺凌和社會不公義也的確是有讓人感到同情之處。人種歧視不光只有白人，也不會只發生在美國，這是人天生下來的劣根性之一。有很大關係與家庭和後天的開導有關，很簡單的一個例子，四五六歲的小朋友剛進學校時是很和樂相處的，後來為何改變、各走各的、不同族群的各玩各的？

這次NBA球員配合社會發起BLM(黑人的命也是命)平權運動，聯盟批准了各種象徵平權或警世的字語讓球員選擇穿上，包含了Black Lives Matter、 Vote、 I Can’t Breathe、 Justice、 Peace,、Equality、 Freedom、Enough到Education Reform等，但個人認為最重要也是最關鍵的一字Education(非Education Reform)卻沒有放進去，即使比較靠近的教育改革(Education Reform)也沒幾位球員穿著，場上充斥的各種平權口號每一個當然都很重要，但想要達到真正的大同世界，並且不能只靠只佔社會少數的運動員來達到的社會正義和公平，最後還是要靠教育來真正實現。